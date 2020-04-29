持續零確診民調升高？ 蔡總統：只在乎疫調而不是民調

蔡英文總統今下午前往新北市汽車駕駛員職業工會視察勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形，針對近日有民調顯示因防疫有成民調升高，蔡總統表示，疫情雖然舒緩但仍不可掉以輕心，自己只在乎疫調而不是民調。

蔡總統表示，常常會睡前打電話給疫情指揮中心指揮官陳時中詢問疫情，「知道零確診後更可以睡得好」，而面對即將來臨的五一勞動節連假，蔡英文提醒勞工，可以好好休息放鬆，但對疫情不可鬆懈。 蔡英文總統（右）今前往新北市汽車駕駛員職業工會，協同職業工會理事長張家銘（左一）、行政院政委龔明鑫（左二）視察勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。記者曾原信／攝影 勞動部部長許銘春（右）今前往新北市汽車駕駛員職業工會視察勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形，辦理的計程車駕駛表示紓困現金幫助很大。記者曾原信／攝影