影／水利會改制！私產變公基金 會務委員轟：政府像做賊

公法人農田水利會將改制為公務機關，國民黨立法院黨團協同各地水利會事務委員召開記者會，直批蔡政府破壞民主，奪取人民財產與自由結社的權力，嘉南農田水利會會務委員謝耀慶說，改制後財產上登記的水利會名稱不復見，沒有對應的單位來行使財產權力義務，因此不管是財務信託還是設立基金，都將沒有財務的委託人，這等於水利會資產白白被吞掉，他氣憤地說「政府像做賊」。

嘉南農田水利會有超過30萬農民會員，謝耀慶強調這30萬農民都是水利會的老闆，如今農委會開四場說明會，但知道說明會的農民卻寥寥可數，他說你不去問這些老闆，反而去問那些600多個職員顯然是有問題。台中農田水利會會務委員吳程賢強調，水利會會長由農民直選，體制健全，未來改制後該由誰來負責，且水利會有不少臨時人員，改制後這些人又該何去何從，因此他呼籲政府應該先有完整配套，再來談改制

台中農田水利會會務委員高基讚則強調憲法保障人民財產權與集會結社的自由，如今政府要強行將水利會變成公務機關有違憲之虞，因此未來修法通過後將聲請釋憲。國民黨立委陳超明說，政府怎麼可以把公法人的財產變成國家的財產，他認為這是一個起步，未來農會、漁會恐也會面臨同樣的問題。