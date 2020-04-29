首度回應任監察院長傳聞 陳菊：不要黑白講

總統府秘書長陳菊多次被傳出將擔任監察院長，不過相關訊息始終沒有被證實。她今天出席民進黨中常會，媒體問：「以後要叫妳院長？」她回應：「不要黑白講。」

蔡英文總統即將展開第二任期，最近不時有人事傳聞出現。不過民進黨人士指出，陳菊是否離開總統府，關鍵在於蔡總統是否啟動「世代接班」，但也有部分人士認為，陳菊仍是蔡總統不可或缺的靈魂人物，是否離開總統府還待觀察。