國民黨中常委黨員直選案 改革組改會吵翻天

國民黨改革委員會組改分組上午討論中常委、中央委員及黨代表直選案，黨中央提出版本是分縣市進行直選並採單記投票，雖然與會委員都不反對常委選制要改直選，但此舉恐造成權力集中及地方派系化，在會中引發贊成及反對雙方的激烈爭論，最後採雙案並陳方式送改革委員會大會議決。

組改分會經過兩個多小時討論，最後並陳的直選案 A案，是在黨主席及黨代表直選時，同步在各縣市分區進行投票，得票最高的黨代表，若該縣市古一百萬以上黨員，前兩名最高得票的黨代表就是中常委，一百萬以下的縣市最高票是中常委，之後再依序決定中央委員及黨代表的順序及名額。

B案則是維持中常委間接選舉，由黨代表選中央委員，中央委員再選中常委。

據了解，黨中央原先提出的方案是分縣市進行中常委、中央委員及黨代表的直選，最高票是中常委，再依排序定出中央委員及黨代表，但與會多數委員都認為，如果配套不清楚，將造成綁票情形更嚴重，且權力更加集中的後遺症；更有委員批評，此一方案連候選人是誰，如何產生都不明確，改革案簡直是在開玩笑。

常委直選案引發激烈討論，但黨代表、中央委員及中常委席次減少，特別是黨代表人數應否減半，會中有初步共識。另外，中央委員行使不分區立委同意權應採正面票決也有共識，有委員批評，其實相關規定早有明定，只是黨中央過去不遵守。