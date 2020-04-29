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直播／「嘉玲」又來了！ 國內連4天新冠肺炎零確診

口罩捐贈助世界一夕倍增 陳時中：已26萬人響應

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠邱宜君羅真／台北即時報導

國際間新冠肺炎疫情肆虐，全球鬧口罩荒。指揮中心表示，28日發起的捐口罩人道援助，第一天就有12萬人響應，指揮官陳時中也不斷讚美民眾的心意，一夕間口罩捐贈數再翻倍，截至昨晚已達26萬多糞捐贈數，陳時中鼓勵有心意者，可上網表達心意。

因應肺炎疫情，口罩成為全球防堵新冠肺炎病毒的重要防疫物資，我國進行「口罩外交」，中央疫情指揮中心推出「護台灣、助世界」活動，民眾可透過健保行動快易通APP，透過四個步驟，便可將過去沒領的口罩配額捐給其他國家。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

口罩 新冠肺炎 疫情

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