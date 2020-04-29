防疫外交有成 俄羅斯向台灣衛福部台北醫院視訊取經
新冠肺炎肆虐全球，俄羅斯累計確診者高達8.7萬人，高居全世界第9，俄國烏里揚諾夫斯克州專業醫療護理臨床中心(Ulyanovsk Regional Clinical Center for Specialized Types of Medical Care)透過我國駐俄代表耿中庸協助，安排烏州衛生局、5間公立醫院、2所醫學院及2間官方防疫單位，近20名醫療衛生專家，昨以視訊向衛生福利部臺北醫院取經防疫，除感謝台灣不藏私分享，也大讚台灣防疫成效傑出。
視訊防疫會議從昨日台灣時間下午4點開始，俄羅斯當地時間則為早上11點，由臺北醫院副院長郭憲華率專業醫療團隊顧問醫師盧道揚、感染科主任林武甫、醫事檢驗科主任洪忠志、放射診斷科主任許昭禹及國際醫療中心主任江明璇等人，向俄國分享醫院防疫措施及第一線經驗。
俄國總統府所屬國民經濟暨公務學院的首席專家杜迪科夫.米哈伊爾(Dudikov Mikhail)表示，很榮幸能與台灣醫療專家會談，也感謝台灣不藏私的分享，透過視訊會議讓俄國更了解台灣防疫應變措施，包含台灣治療新冠肺炎的方式、專責病毒傳染防治的醫院、醫護人員的防護措施，以及病毒在台灣主要的感染途徑、預防措施宣導和有效的消毒方式等。
臺北醫院指出，此次俄國烏洲臨床中心主動提出視訊取經，緣起於去年俄國烏洲臨床中心篩選6名菁英醫師，來台學習醫療衛生知識與技術，再加上台灣優秀的防疫表現在國際間有目共睹，讓對台灣有著深厚情感的俄國醫師們立刻想到要向台灣學習，臺北醫院也提供院內應變流程、分流措施的英文版SOP，給俄國參考。
台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表耿中庸在會議中也透過流利中、英、俄語，協助雙方順暢交流，他表示，相信透過推動國際公衛醫療合作，定能為雙方在疫情現況與應變，起到正面且積極的作用，「台灣準備好了！Taiwan Can Help！」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言