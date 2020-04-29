防疫外交有成 俄羅斯向台灣衛福部台北醫院視訊取經

新冠肺炎肆虐全球，俄羅斯累計確診者高達8.7萬人，高居全世界第9，俄國烏里揚諾夫斯克州專業醫療護理臨床中心(Ulyanovsk Regional Clinical Center for Specialized Types of Medical Care)透過我國駐俄代表耿中庸協助，安排烏州衛生局、5間公立醫院、2所醫學院及2間官方防疫單位，近20名醫療衛生專家，昨以視訊向衛生福利部臺北醫院取經防疫，除感謝台灣不藏私分享，也大讚台灣防疫成效傑出。

視訊防疫會議從昨日台灣時間下午4點開始，俄羅斯當地時間則為早上11點，由臺北醫院副院長郭憲華率專業醫療團隊顧問醫師盧道揚、感染科主任林武甫、醫事檢驗科主任洪忠志、放射診斷科主任許昭禹及國際醫療中心主任江明璇等人，向俄國分享醫院防疫措施及第一線經驗。

俄國總統府所屬國民經濟暨公務學院的首席專家杜迪科夫.米哈伊爾(Dudikov Mikhail)表示，很榮幸能與台灣醫療專家會談，也感謝台灣不藏私的分享，透過視訊會議讓俄國更了解台灣防疫應變措施，包含台灣治療新冠肺炎的方式、專責病毒傳染防治的醫院、醫護人員的防護措施，以及病毒在台灣主要的感染途徑、預防措施宣導和有效的消毒方式等。

臺北醫院指出，此次俄國烏洲臨床中心主動提出視訊取經，緣起於去年俄國烏洲臨床中心篩選6名菁英醫師，來台學習醫療衛生知識與技術，再加上台灣優秀的防疫表現在國際間有目共睹，讓對台灣有著深厚情感的俄國醫師們立刻想到要向台灣學習，臺北醫院也提供院內應變流程、分流措施的英文版SOP，給俄國參考。