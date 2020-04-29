立院審農田水利法 水利會員怒批民進黨權謀分贓

因應農田水利會10月改官派，立法院經濟委員會今審查「農田水利法」草案。國民黨團今舉行記者會，抨擊此案違反憲法保障人民的財產權與選舉權，也違反釋字518號確認公法人地位的精神；並斥民進黨為掠取水利會資源，利用執政多數破壞民主法治。

民進黨團2018年通過「農田水利會組織通則」，將農田水利會改制為公務機關，會務委員、會長任期延至今年9月30日。行政院本會期將「農田水利法」修正草案送立法院審議，為改制訂定法源，力拚10月上路。

國民黨立委林文瑞表示，農田水利會制度健全、運作無礙，政府改制後，除對運作會造成非常大影響，更剝奪人民結社權，強行沒收地方自治團體資產，破壞台灣民主制度。

國民黨團書記長蔣萬安質疑，未來政府的官派人選，是否真正了解、維護農民生計權益？藍委楊瓊瓔也說，水利會長都是經過選舉產生，連最基本會務委員作為選舉的條件一併解除，掠奪民主機制，這是有為的政府該做的事？

藍委陳超明說，地方都在傳言誰要當會長，為了水利會行政資源，執政黨不少人躍躍欲試；更何況將水利會納入農委會，也與政府組織精簡精神相違背。說白了，水利法就是民進黨要掠取水利會資源、財產，利用執政多數的極權政府，正在破壞民主自由法治。

桃園農田水利會會務委員主席陳義勝批評，水利會從日據時代至今運作一百年多的歷史，早期為灌溉需求，90%土地都是農民無償捐獻，如今政府強制收歸公有，改制為公機關的正當性何在？民進黨這麼鴨霸、為所欲為，就是為了政治權謀、就地分贓。

陳義勝表示，水利會一百多年來秉持政府政策，為農民做這麼多水利設施維護、改善。以桃園水利會為例，政府每年編列1.3億預算補貼會費，桃園水利會一年工程改善、維護費就耗費8億元，加上人事費用，一年約要10億元支出，都是水利會自籌款支應，政府不感謝水利會，一天到晚抹黑。

陳義勝說，民進黨立委還找環團在公聽會，指控水利會賤賣土地、黑金，但所有財產處分，都是委員會審議後送農委會核可，年度預算會務委員只是審查，議決權要送農委會核准才算數，花自己的錢還要來管東管西，非常不合理。

台中農田水利會會務委員高基讚說，若水利會有誤妥之處，他贊成改革，但改革和改制不同。台中水利會所有土地、資產幾乎都是人民出錢出力，以前開圳要用水，要先捐四成土地，各地雖有不同，但水利會土地從古到今都是屬於灌區農民提供的。

他質疑，民進黨要借立法院多數暴力，看不順眼水利會，認為靠近國民黨就要將其消滅，這絕對違反憲法保障人民集會結社及財產權，未來若通過立法，他們將向大法官聲請釋憲。

台中農田水利會會務委員吳程賢表示，水利會機制相當完整，會長、小組長、班長等全由農民直選，改制後未來的水路管理，該由誰負責，改制後所有財產、養護問題，目前條文並未有完整機制，盼政府先有完整配套，再談改革，不要草率行事。