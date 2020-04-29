太陽花占領政院調查權沒排審？ 段宜康臉書打臉陳為廷

太陽花學運成員六年前占領行政院案，台灣高等法院昨天宣判，魏揚等六人從無罪逆轉，改依煽惑他人犯罪判二至四月不等徒刑。當年的太陽花學運成員陳為廷昨天在臉書表示，立法院上一屆期時，其實時代力量黨團曾提出「324行政院暴力驅離事件調查特別委員會條例草案」，賦予國會調查權，但法案提出後整整四年，連被排審機會都沒，第九屆會期就這樣過完。

對此，民進黨前立委段宜康今天在臉書打臉陳為廷，段宜康說，表示「可能因為時間久了，當事人記憶模糊。」段宜康說，時力黨團當時提的這個案，他擔任司法法制委員會召委時，2018年5月24日就排過審查，但時力黨團當時列席代表說明的前立委黃國昌，沒有說明立法要旨，也沒有呼籲儘速通過法案；其實發言的時候，黃根本沒提到這個法案。

段宜康說，他當時排審這個案子，時力黨團也沒有哪個人向他呼籲、請託、施壓。

對於陳為廷昨天在臉書提到，他認為台灣高等法院判決占領政院案的審判荒謬至極。陳為廷提到，現在許多民進黨立委「支持上訴」，但其實早在2016年3月，上一屆「新國會」，時代力量曾承諾提出「三二四行政院暴力驅離事件調查特別委員會條例草案」，賦予國會調查權，得以傳喚相關當事人到立法院做證、要求調閱各單位資料。但法案提出後整整四年，卻連被排審的機會都沒有，第九屆會期就這樣過完。

對於陳為廷的質疑，段宜康今天也在臉書說，案子沒審完，是民進黨團的責任和遺憾；但當時實在覺得提案的時代力量黨團，好像也只不過是提了做交代吧。

段宜康說，時力黨團當時提的這個案子，他在2018年5月24日就排過審查，不過當時的列席代表說明提案的黃國昌，講了關於國會改革法案的程序意見，根本沒提到這個法案，排這個案子，時力黨團也沒有哪個人向他呼籲、請託、施壓。