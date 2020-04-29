水利會長官派 金流、人脈職政黨全掌握

農田水利會系統將改為國家所有，身為水利系統出身的前立委張碩文受訪表示，全台17個水利會主要可以分兩大塊，北部幾個水利會因為持有土地價值高，會長官派後，金流恐被掌握。至於南部，水利會是綿密的農民網路組織，他自己就曾在選舉時受到水利會的栽培。

張碩文說，桃園以北被視為有錢的水利會，雖然灌溉的面積少，但幾乎一坪土地一百萬、兩百萬，可在南部一百坪土地也不到一百萬，也造就不同經營方式，北部的主要是水利會成立很多基金，讓成員持有土地持分。張碩文質疑，水利會被官派後，政府就掌握水利會的金流，許多人自然會輸誠。

但南部就不太一樣，張碩文指出，南部以農作為主，因此經營上靠的是綿密的網絡組織，水利會下還有小組、小班長、組長、顧水工等細部分工，細緻又綿密地在每個鄉村都安排有人力，只要遇上沒有水的時候，就會直接找這些人，整體互動緊密幾乎等於一家人。

張碩文表示，關係如此緊密的水利會系統，每逢選舉當然可以影響他們的支持對象，自己父親張輝元，曾是雲林農田水利會會長，當時懇託大家栽培水利會系統的兒子，也確實受到照顧，但能如此，這奠基於平常的關係累積、互相照料。

民進黨立委黃世杰父親長期也待在農田水利會系統，但他認為，其實農田水利會對選舉影響不大，因為農田水利會處理事情非常內部，只跟農民有關，不適合過度放大兩者關聯，自己比較關心農民權益、農業發展，一旦用選舉考量去看，無法完整解釋修法失衡的情況。