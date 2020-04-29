核安問題增原能會組改卻降級 立委：自我閹割？

行政院原子能委員會將改名為核能安全委員會，下設的核能研究所朝行政法人規畫，將改名為原子能科技研究會。組改問題從2012年討論至今，有立委表示，原能會從二級獨立機關降級為三級，不符國際趨勢。組改後人力編制縮減，立委呼籲替專業人才規畫出路，避免人力資源浪費。

立法院教育及文化委員會今天邀請原能會副主委劉文忠報告「核能研究所研發成果應用與未來組織改造後發展目標與定位」，並備質詢。劉文忠說，組改後八成任務為核廢料、輻射應用、核安；二成為綠能科技，雖只有兩成，仍能為國家做很多貢獻。

國民黨立委林奕華說，日本發生福島核災後，各國都把核能機關層級往上提，只有台灣往下調，「是自我閹割？」組改後經濟部恐不太甩原能會，原能會管不到台電，恐難全面監督核能安全。針對降級，劉文忠說尊重行政考量。

民眾黨立委高虹安說，日前原能會主委謝曉星爭取原能會至少維持二級獨立機關，如今組織改革草案已送行政院，原能會有積極爭取嗎？另外是改制後人力要縮水，應確保人才出路。劉文忠說，改組後人員會比較限縮。

民進黨立委賴品妤說，組改後逾九成約聘和技工工友規畫隨同移轉任用，但專業職員只有八成一，原能會有沒有詢問員工去留原因？劉文忠說，約聘和技工工友的轉職較限縮。

立委伍麗華說，原能會常和原住民委員會混淆，未來改為核安會能免除。她也質疑核能所改為原子能科技研究會是要除汙名，劉文忠說，改名是因原子能範圍比較廣。