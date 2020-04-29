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五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

反對封殺陪審制 民眾黨：應回應民意 參審陪審併行

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台灣民眾黨立法院黨團、民間司改會董事長林永頌、及台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等人今天舉行記者會，呼籲國民法官修法應給予參審及陪審制共同試行的平等機會。圖／民眾黨團提供
台灣民眾黨立法院黨團、民間司改會董事長林永頌、及台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等人今天舉行記者會，呼籲國民法官修法應給予參審及陪審制共同試行的平等機會。圖／民眾黨團提供

台灣民眾黨立法院黨團、民間司改會董事長林永頌、及台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等人今天舉行記者會，呼籲國民法官修法應給予參審及陪審制共同試行的平等機會，民間團體呼籲，修法事關重大，應充分納入社會各界聲音，期待民間協力一同完善人民參與審判的歷史工程。

立法院本會期針對採「參審（國民法官）制」或「陪審制」，政院及各黨團各有提案版本。司法院、行政院提出「國民參與刑事審判法草案 」、民進黨立委周春米等人提案「國民參與刑事審判法草案 」、國民黨立委鄭天財提案「國民參與刑事審判法草案」、時代力量黨團提案「刑事陪審法草案」、民眾黨團則提案「國民參與刑事審判試行法草案」。

民眾黨團總召賴香伶表示，行政院及司法院將上屆及本屆都將尚未取得社會共識的參審制版本法案送至立法院，令人費解，更漠視司法改革國是會議對兩種制度無法做出決議的情形。

賴表示，參審及陪審制各有利弊，對於政院及司法院所提草案採參審制，是由3位職業法官與6位國民法官合審合判，國民法官能參與決定被告是否有罪及判刑的輕重，且設計為期6年的「成效評估期」，但司法院不應直接從根本上排除其他適用其他制度的可能性，未來仍應要預先對研擬採行其他制度的配套方案。

黨團副總召張其祿說，黨團本會期已多次與民間團體、學界、法界等研議，認為現階段為台灣司法改革重大進程，應以實務案例穩健檢驗參審及陪審何種制度才符合台灣社會及民情。尤其兩院版將適用案例條件設為所犯為最輕本刑為有期徒刑十年以上之罪，較上會期所提版本設定七年加重，適用範圍大幅縮小，不符合人民參與審判之立法精神。

張其祿說，民眾黨版草案是將門檻大幅降低為有期徒刑五年以上之罪即適用，讓司法更貼近人民，並將施行後六年內設為評估期，如此才有參審及陪審制何者適合台灣的共同比較基礎。

另外，「民眾黨光譜論壇」也於4月16日至27日進行網路問卷調查，共555名民眾參與問卷，民調結果顯示，超8成參與問卷民眾贊成國民參與刑事審判；其中36.4%支持陪審制、32.1%支持參審制，27.2%則是對陪審與參審制兩種都支持。也有超過7成民眾贊成施行前六年進行成效評估，贊成陪審、參審兩制併行。

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