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五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

林榮基現身立院談潑漆案 趙天麟建議升級國安層級調查

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台北銅鑼灣書店創辦人林榮基。 記者呂佳蓉／攝影
台北銅鑼灣書店創辦人林榮基。 記者呂佳蓉／攝影

銅鑼灣書店店長林榮基在台灣重新開業，但21日上午在台北市中山北路一段的咖啡店用餐時，遭到不明男子潑漆，林榮基今天與民進黨立委趙天麟共同舉行記者會，再度呼籲重視「反滲透法」，讓法律更完善，不單是保護香港人，也是保護台灣人，這是他最大的希望。

趙天麟表示，民主人士被潑漆、威脅之案件，在台灣已非首例，林榮基上周遭潑漆震撼台灣社會，更令人憶起香港民主派人士在當地曾被榔頭突襲、頭破血流，也曾被持刀砍殺之慘劇；歷年來香港民主人士黃之鋒、何韻詩及林榮基在台灣遭受暴力、潑漆恐嚇，讓人心生恐懼，有關案件卻總是「不了了之」，不是無罪就是交保，若這群人背後真有集團或境外勢力操控，恐無法說服社會大眾「無串證、滅證之虞」，進而讓真相石沉大海。

趙天麟表示，建議應將此案件升級為「國安層級」偵辦，檢方、警方、情報機關應極力清查背後金流、刻意刪除的通聯記錄與接觸人員，務必抓出背後黑手，這件事情有蹊蹺，不只是幾個人義憤填膺反對林榮基，應還原事情原貌。

警政署刑事警察局副局長廖訓誠表示，後續會積極透過各種管道積極偵辦，偵查是否有危害國安的證據。保護每一個市民的安全是警察責任，會積極處理。

調查局國家安全維護處處長林世偉表示，調查局除了等待檢方發交涉及國安線索，本周一已請相關外勤處站蒐報了解是否有中共介入情形，如果林榮基或媒體有中共介入的相關線索，歡迎提供資料到各地處站檢舉，調查局一定會了解是否違反「反滲透法」。

國安局第三處處長王作虞表示，案件部分已經在做積極偵辦，國安因素也深入了解，各相關單位都會本於權責處理，國安局是情報單位，此事是個案，已進入司法程序，對案情不方便評論。

趙天麟說，此事因為被視為一般刑事案件，調查局要等檢方指派才能調查，國安局也不方便介入個案，導致這件事可用的工具非常少，他呼籲檢方窮盡所有努力，善用工具，調查局和國安局可用的情報更多，若能徹查背後金流、通聯和人脈，就可以看出此事動機，呼籲政府不要把這件事當做一件司法案件，要視為高度國安事件看待，才能避免事件一再發生，台灣是民主國家，也是不容中共猖獗攻擊的國家。

國安局 林榮基 趙天麟

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