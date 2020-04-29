農田水利會改制公務機關 立委砲轟：私有財產變公有

農田水利會將改制為公務機關，立委批評水利會私有財產將變公有，不能「一句話就讓立法院空白授權」，陳吉仲表示，不是將財產收歸國有，都會應用在農田水利業務，未來農田水利署長、分署長也都是事務官，不會官派。

經濟委員會今天審查農田水利法草案，立委孔文吉質疑，農田水利會資產並非全部公有，若納為國有可能侵犯人民財產，且會長將來若改為官派，是否會再發生吳音寧事件？立委廖國棟也說，目前農田水利會很多財產都是私有，怎麼變為公有？不能「一句話就讓立法院空白授權」。

陳吉仲說，沒有將財產收歸國有，都會應用在農田水利。經過盤點，農田水利會約有6、700億元現金，以及1500多億元的不動產，農田水利會改制公務機關後，一切管理公開透明，母法訂定透過基金運作17個分署作業基金，也不受國產法規範，可以確保用在農田水利身上。且未來水利會署長，及底下17個分署長也不會官派，都是事務官。

立委謝衣鳳說，農田水利會長以前由會員直接選舉產生，符合民主精神，強行改為行政機關，違背國際倡導的由農民參與灌溉的管理潮流，大走回頭路。

陳吉仲說，升格為公務機關對水利會本身及其員工都是正面，不會因為選舉而讓農民失去該有權利。至於員工福利的確保，是升格公務機關最重要的前提，母法規範、子法也會做，也已經到各個水利會溝通。

立委蘇治芬說，若升格為公務機關，動產、不動產、人事都是次要課題，最重要是水權分配如何處理？若水利會升格為公務機關，應該要針對縣地盤查，現在台灣灌溉面積31萬公頃、非灌溉區37萬公頃，雖然分為灌區跟非灌區，但實際上「吃得到水、或吃不到水」的問題才重要，且吃到水還要分期輪做，有些地方在灌區內但吃不到水、供水不穩定。

陳吉仲說，水資源調配、機關運作都是長期問題，要趁升格為公務機關時一一解決，未來對於農業部門用水、水質維護都會是正面的。