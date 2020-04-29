快訊

五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農田水利會改制公務機關 立委砲轟：私有財產變公有

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影

農田水利會將改制為公務機關，立委批評水利會私有財產將變公有，不能「一句話就讓立法院空白授權」，陳吉仲表示，不是將財產收歸國有，都會應用在農田水利業務，未來農田水利署長、分署長也都是事務官，不會官派。

經濟委員會今天審查農田水利法草案，立委孔文吉質疑，農田水利會資產並非全部公有，若納為國有可能侵犯人民財產，且會長將來若改為官派，是否會再發生吳音寧事件？立委廖國棟也說，目前農田水利會很多財產都是私有，怎麼變為公有？不能「一句話就讓立法院空白授權」。

陳吉仲說，沒有將財產收歸國有，都會應用在農田水利。經過盤點，農田水利會約有6、700億元現金，以及1500多億元的不動產，農田水利會改制公務機關後，一切管理公開透明，母法訂定透過基金運作17個分署作業基金，也不受國產法規範，可以確保用在農田水利身上。且未來水利會署長，及底下17個分署長也不會官派，都是事務官。

立委謝衣鳳說，農田水利會長以前由會員直接選舉產生，符合民主精神，強行改為行政機關，違背國際倡導的由農民參與灌溉的管理潮流，大走回頭路。

陳吉仲說，升格為公務機關對水利會本身及其員工都是正面，不會因為選舉而讓農民失去該有權利。至於員工福利的確保，是升格公務機關最重要的前提，母法規範、子法也會做，也已經到各個水利會溝通。

立委蘇治芬說，若升格為公務機關，動產、不動產、人事都是次要課題，最重要是水權分配如何處理？若水利會升格為公務機關，應該要針對縣地盤查，現在台灣灌溉面積31萬公頃、非灌溉區37萬公頃，雖然分為灌區跟非灌區，但實際上「吃得到水、或吃不到水」的問題才重要，且吃到水還要分期輪做，有些地方在灌區內但吃不到水、供水不穩定。

陳吉仲說，水資源調配、機關運作都是長期問題，要趁升格為公務機關時一一解決，未來對於農業部門用水、水質維護都會是正面的。

農田水利會 陳吉仲

延伸閱讀

大放送？陳吉仲宣布肥料最高補助40元、河川地租金全免

國民黨指農田水利法搶劫人民資產 陳吉仲反批誤解

泰國蝦、西瓜價格直直落...農委會推茶飲業榨西瓜汁

因應疫情、全面轉型 雄獅旅遊43年來首發公司債

相關新聞

我今年能在WHA發言機率多高？ 陳時中：不到一半

衛福部長陳時中今天在立院備詢時表示，日前和美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）通電話時，美方表達了支持我方完整參與世...

核安問題增原能會組改卻降級 立委：自我閹割？

行政院原子能委員會將改名為核能安全委員會，下設的核能研究所朝行政法人規畫，將改名為原子能科技研究會。組改問題從2012年討論至今，有立委表示，原能會從二級獨立機關降級為三級，不符國際趨勢。組改後人力編制縮減，立委呼籲替專業人才規畫出路，避免人力資源浪費。

反對封殺陪審制 民眾黨：應回應民意 參審陪審併行

台灣民眾黨立法院黨團、民間司改會董事長林永頌、及台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等人今天舉行記者會，呼籲國民法官修法應給予...

林榮基現身立院談潑漆案 趙天麟建議升級國安層級調查

銅鑼灣書店店長林榮基在台灣重新開業，但21日上午在台北市中山北路一段的咖啡店用餐時，遭到不明男子潑漆，林榮基今天與民進黨...

外交部官網專區英文版 分享「台灣模式」民主抗疫

武漢肺炎蔓延全球，為讓各界深入了解「台灣模式」民主抗疫治理經驗，外交部日前於官網成立「因應武漢肺炎國際分享專區」，英文版...

農田水利會改制公務機關 立委砲轟：私有財產變公有

農田水利會將改制為公務機關，立委批評水利會私有財產將變公有，不能「一句話就讓立法院空白授權」，陳吉仲表示，不是將財產收歸...

帳密連三年遭駭 疾管署急澄清非公務信箱密碼

針對週刊報導疾病管制署電子郵件帳號密碼遭國際駭客入侵，疾管署副署長、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今早臨時親上火線說明...

黨產會指收政府補助逾71億購房產收租 救總：扭曲事實

不當黨產處理委員會今天舉行「中華救助總會是否國民黨附隨組織，財產是否不當取得財產」第二次聽證程序。黨產會報告指出，中華救...

提修憲四主張 憲動盟：蔡總統有責任降低修憲門檻

民間團體今呼籲蔡政府，應該在第二任期啟動修憲，並提出四項修憲主張，除了備受倡議的18歲選舉權，民間團體也呼籲要降低修憲門...

國民黨指農田水利法搶劫人民資產 陳吉仲反批誤解

針對國民黨批評立法院將農田水利會收歸國有，是藉此搶劫人民資產，農委會主委陳吉仲今天表示，這是完全不了解農田水利會變為公務...

前世衛顧問等5高專人才 歸化我國

內政部昨舉行歸化國籍高級專業人才審查會，通過曾擔任世界衛生組織（ＷＨＯ）顧問的法國籍白台瑞等五位高級專業人才，歸化我國國籍。

民進黨團：支持組修憲委員會

立法院會昨天處理民眾黨立院黨團提案「本會期完成修憲委員會組成公決案」，經院會討論後，此公決案逕付二讀、將由立法院長游錫堃召集朝野協商。民進黨團書記長鍾佳濱表示，民進黨團支持盡速成立修憲委員會。

熱門新聞

圖表看疫情／美國確診數超過100萬 義大利逾20萬人染疫

12萬人捐百萬口罩！名單驚見「捐0片」 內行人曝真相

敦睦海軍下船找女友、奔摩鐵「0人感染」 網問：都戴口罩純聊天？

部長署長互槓犯天條 蘇貞昌520後會換掉蔡英文愛將嗎？

120天沒有休假 指揮中心團隊鐵人團隊紅到國外

抗疫100天／一端台北、一端紐約…她的淚水，與遲到了一個月的口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。