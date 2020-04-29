帳密連三年遭駭 疾管署急澄清非公務信箱密碼

針對週刊報導疾病管制署電子郵件帳號密碼遭國際駭客入侵，疾管署副署長、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今早臨時親上火線說明，釐清帳號密碼的有效性以及疾管署處理情況，強調是信箱號被用於註冊外部電商或服務網站，密碼與疾管署信箱無關；而且署長信箱並未在其中。

莊人祥表示，近三年都有帳號密碼外流的情況，但其密碼並非疾管署密碼，而是該信箱所註冊外部網站的密碼，也包括停用的無效帳號。疾管署使用高複雜度密碼已久，也會定期更換，資安的狀況都會請外部單位來稽核檢視，且上述所謂密碼外洩和疫情資料不相關，也不會影響到防治資料。

莊人祥表示，這些帳號密碼的外洩，並非直接從主機系統外洩出去，而是從2018年開始就接獲國家資通安全會報技術服務中心的通報，而發現有公務電郵帳密外洩的事件。2018年至今，每年都有新增電郵帳密外洩，2018年56筆、2019年9筆、2020年3筆，三年共68筆。

莊人祥表示，已經過詳細比對，確認上述68筆外洩的密碼規則是與目前疾管署的密碼規則不符。疾管署自2006年起，每180天要更換一次密碼，2017年8月起改為每90天更換一次，而且必須使用複雜的密碼規則。莊人祥強調，檢視資安的狀況都會請外部單位來稽核，上述所謂密碼外洩和疫情資料是不相關的，也不會影響防治資料。

莊人祥表示，可能是有人在外面利用去外部網站，例如電商或服務網站，用疾管署信箱作為帳號註冊了服務，外部網站被駭了，密碼才流出。對此，疾管署也早已請同仁，不要再用公務信箱號碼去註冊外部網站。外洩帳號當中最晚建立的為2001年7月離職者，不是目前有效的帳號，無效的帳號都已經停用。現已經請有外部註冊的同仁，如果可以，就要立即更換帳號密碼。