黨產會指收政府補助逾71億購房產收租 救總：扭曲事實

不當黨產處理委員會今天舉行「中華救助總會是否國民黨附隨組織，財產是否不當取得財產」第二次聽證程序。黨產會報告指出，中華救助總會自成立至2018年，收取政府補助與娛樂場所強制附勸大陸救濟金額超過71億元，一般民間自由捐款僅不足3億元，甚至還將收取自政府補助，拿來購置不動產，自1999年至2018年的不動租金收入達6億5964萬元。

中華救助總會則發出新聞稿，表示黨產會立場極盡偏頗、扭曲事實。救總表示，依救總歷年收支統計，救總從1950年成立至2018年總支出達約101億元。收入部分，政府補助僅約56億元，影劇附勸約15億元，民間自由捐款約3億元，累計支出卻高達101億元，收支相減高達27億元。

中華救助總會常務理事趙守博表示，黨產會的調查報告並無呈現事實、刻意入人於罪、預設立場，令他相當遺憾。

中華救助總會委任律師葉慶元表示，黨產會調查報告有許多問題，包括只看救總收入、卻不看支出；只看國民黨、不看中華民國；只看對救總不利，不看對救總有利證據。葉慶元批評，這非行政機關正軌。甚至這份報告已有諸多指正，但目前為止，救總都尚未被認定為附隨組織，怎麼去套用附隨組織取得的財產，這也是黨產會程序上相當大的瑕疵。

黨產會調查報告也指出，中華救助總會於1950年時，是由國民黨總裁蔣中正指示成立。趙守博表示，救總是在1950年4月4日下午3點30分召開成立大會，當時是由400多位會員完全依照非常時期人民團體法，以無記名方式投票圈選出理監事。

葉慶元也質疑，黨產會多次透過立場鮮明媒體，意圖帶輿論風向，等同未審先判，他也提出嚴正抗議。

黨產會表示，這次聽證會的爭點，在於救總是否為國民黨實質控制其人事、財務或業務經營之組織？是否非以相當對價轉讓而脫離國民黨之實質控制？另外，救總如為附隨組織，財產是否為不當取得，而應命移轉為國有或追徵其價額？

中華救助總會質疑，黨產會的調查報告粗糙，偏離事實並欠缺實質證據，憑證的歷史資料也多有斷章取義扭反事證，誠不能以此論中華救助總會為國民黨之附隨組織。甚至黨產會的調查報告無視總會的獨立於政府與任何政黨外的人民團體，70年來積極投入海內外人道救援和社會救濟事實，恣意聯結與國民黨的關係，但黨產會卻奪救總財產作為其「政績」。