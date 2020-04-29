提修憲四主張 憲動盟：蔡總統有責任降低修憲門檻

民間團體今呼籲蔡政府，應該在第二任期啟動修憲，並提出四項修憲主張，除了備受倡議的18歲選舉權，民間團體也呼籲要降低修憲門檻、改革國會選制，以及增修人權條款。

公民憲政推動聯盟今聯合台灣青年民主協會、台灣學生聯合會、人權公約施行監督聯盟、婦女新知基金會，台灣守護民主平台，和台灣人權促進會，舉行「解凍憲法 實現世代正義－蔡總統的憲政責任」記者會。

憲動盟指出，中華民國憲法歷經七次修憲後，是一份拼裝式的憲法文件，並存有諸多問題，包括政府體制、國會選制、地方制度、政黨制度等，其「一中框架」也使台灣持續被綁進中國，但超高的修憲門檻，凍結了憲法文件，使種種改革幾乎不可能。

憲動盟進一步表示，蔡總統在第一任期曾簽下「由下而上／全面憲改」承諾書，在就任第二年也曾提到要「啟動憲改，強調要打造一個權責相符的憲政體制」，但僅限於口頭表態，民進黨在取得國會多數後，也無意啟動修憲程序，現表示修憲意願，也只呼應18歲選舉權的主張，看不出修憲改造的政治意志。

憲動盟主席團成員徐偉群認為，實現18歲選舉權並非真的實踐世代正義，蔡總統有歷史責任，要讓憲法解凍，降低修憲門檻，把憲改的大門打開。

憲動盟並提出四項主張，包括18歲選舉權與被選舉權：修改憲法第130條，使國民滿18歲即享有選舉權與被選舉權；降低修憲門檻：降低現行修憲程序的國會決議與公民複決雙門檻；改革國會選制：增加不分區席次，並降低政黨票比例分配門檻，考慮改採單一選區兩票聯立制；增修人權條款：擴充人權清單，納入國際人權基準，明訂設置國家人權委員會。