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立委猛酸1968燈號誤差大 林佳龍說與流量有關：參考用

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
面對即將到來的五一連假，交通部推出升級版的「高速公路1968」App。聯合報系資料照
面對即將到來的五一連假，交通部推出升級版的「高速公路1968」App。聯合報系資料照

加強版「高速公路1968」新增即時人潮燈號資訊，原是立意良善設計，卻衍生出諸多爭議，尤其精準度問題令不少人詬病。立委今天就質疑新竹動物園半夜顯示人很多「不只狼來了還是阿飄也來了」。對此，交通部長林佳龍說有這樣的誤差跟流量變化大有關，燈號僅是參考，還要考慮實際容納量。

交通部今就交通運輸系統防汛整備作為暨相關演練辦理情形進行報告並備質詢。立委李昆澤質疑，加強版1968自推出以來地點選定及運算邏輯有極大爭議，反而對民眾休閒生活和防疫作為有所影響，並舉新竹動物園半夜顯示人很多，及花壇明明平日人很多，卻沒設在熱點中為例。

對此，林佳龍說1968燈號是參考用，不是說這裡很危險，而是顯示該地點很多人愛去，選擇適當時間前往可避免人潮。

針對新竹動物園燈號與實際上有出入，林佳龍也解釋，是因為中華電信以去年11月到今年2月來做為大數據基礎，考量流量變化做出設計。新竹動物園先前沒開，現在只要人稍微一多流量變化就會很大，進而出現警示，所以他才一再強調「不能只考慮流量，也要考慮該地點的乘載容量」。民眾也要更了解乘載容量，很多時候即使人潮流動還是在容量內。

林佳龍說，交通部就是橋梁，至於數字怎麼呈現跟演算法，都會跟專家反映，再次強調參數是建立在流量變化，稍微超過門檻值1.15倍就會被認為是很顯著的。

據了解，中華電信二周前考慮的是，疫情太嚴峻處封城邊緣，所以全國網格計算方式都是採流量波動，目的要多處亮燈，所以演算法調很緊，當時指令一度是一旦亮燈，馬上用細胞簡訊驅散。然而隨著現在多天零確診，大家就希望解封，指令又變成別亮燈，演算法因此要調鬆。

1968 新冠肺炎

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