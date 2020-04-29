我今年能在WHA發言機率多高？ 陳時中：不到一半

衛福部長陳時中今天在立院備詢時表示，日前和美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）通電話時，美方表達了支持我方完整參與世界衛生組織（WHO）的態度；國民黨立委賴士葆詢問，如此是否能幫助我國參加世界衛生大會（WHA），今年能發言的機率多高。陳時中說，不到一半。

賴士葆表示，和阿札爾通電話對我國來說當然是好消息，大家樂見這樣發展；是否代表我國能在今年WHA上有發言機會。陳時中回應，目前照WHO的規劃，今年會採視訊會議進行，日期預計落在5月18日，會持續積極爭取參加機會，若沒受邀也盼能發言，相關努力都在進行中。

陳時中說，此事若是美國能作主，那機率大概就是百分之百；目前美國與其理念相近的國家，都有在做相關提案的準備，外交部也在準備說帖。

陳時中指出，此次和阿札爾通電話有三個重點，第一、美方對我國的疫情控制相當感興趣；第二、重申支持我參與國際；第三、日後在疫苗、藥物等研究成果上，將與我國能分享成果。

賴士葆詢問，疫苗預計何時能問世。陳時中回應，時間表在美方手上，現在能爭取的就是在研發完成後，優先取得。賴士葆追問，今年有沒有機會研發完成。陳時中說，認為今年出來的機會不大。