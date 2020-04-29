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組改後與大陸部平起平坐 李大中掌國民黨國際部

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

國民黨主席江啟臣上任後積極推動組織改造，重視對外關係的他，也將原本隸屬於組發會管轄的國際事務，單獨拉到政策會下成為「國際事務部」，與大陸事務部同一層級，未來由淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中出任首位主任。

江啟臣今發布二級單位組織調整及人事命令，國際事務自組織發展委員會海外暨國際部抽離，另成立國際事務部，隸屬中央政策會。同時任命李大中為國際事務部主任；鄧岱賢、張弘遠為大陸事務部副主任，並宣布大陸事務部代理主任左正東真除。

國民黨表示，李大中為美國佛萊契爾法律暨外交學院博士，淡江大學戰略所前所長，專長為亞太區域及聯合國相關之安全問題，長期活躍於國內外學界及媒體。

國民黨表示，鄧岱賢現任海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長，曾任海峽交流基金會經貿處處長，長期涉獵兩岸經貿事務，亦曾八次代表海基會進行兩岸協商，理論與實務兼具。張弘遠為政治大學東亞所博士，致理科技大學國貿系副教授、前主任，研究領域為兩岸關係、中共政治及中國大陸產經發展，相關研析兼具學理與政策內涵。

江啟臣表示，希望在既有的兩岸業務之外，也讓國民黨視野國際化，未來將投入更多專兼任人力，因此有上述的組織與人事調整，並責成黃奎博副秘書長代表其協調並統合國民黨的國際及兩岸相關業務。

國民黨 江啟臣 淡江大學

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