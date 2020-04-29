國民黨指農田水利法搶劫人民資產 陳吉仲反批誤解

針對國民黨批評立法院將農田水利會收歸國有，是藉此搶劫人民資產，農委會主委陳吉仲今天表示，這是完全不了解農田水利會變為公務機關的制度規畫，未來動產、不動產都透過基金設立確保農田水利設置，對農民、農田水利會及其員工都是最重要保障，所有資產都一律用在農田水利業務。

立法院經濟委員會今天審查農田水利法草案，陳吉仲會前受訪表示，今天將農田水利法草案送到立法院，是因為2年前就通過農田水利會將來要升為公務機關，保有農田水利會員工的福利，未來農田水利灌溉等汙染問題，也可以透過公權力執行，以及服務更多農民，讓農田水利服務更加永續。

陳吉仲重申，農田水利會改為公務機關已經通過，農田水利法草案只是作用法，將確保所有農田水利公務得以執行，保有員工福利，擴大服務所有灌區外的農民，讓農田水利永續經營。

不過立委廖國棟在詢答前提出程序動議，認為農田水利法茲事體大，5月6日召開公聽會，並將公聽會報告在朝野協商時一併列入重要參考意見。今天委員會將只進行詢答並宣讀條文，明天進入廣泛討論。