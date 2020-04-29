隔空槓佛奇 川普：即便疫情秋天再起都能控制

美國的新冠肺炎確診病例在28日突破百萬，美國總統川普表示，病毒測試越多確診案例越多，他認為確診病例將在適當時刻歸零。川普還說，美國做了全球最多的測試，若中國大陸也測試，將有更多案例。

川普還說，不只測試能量飛漲，疫苗研發也有長足進展，「現在發生的事情（指疫情）將會過去，即便秋天捲土重來，我們都可以控制，我們已做好充分準備」。

川普這席話，似乎隔空與防疫專家佛奇較勁。佛奇28日表示，即使疫情開始穩定下來，新冠病毒也肯定會在美國重新流行起來，佛奇並表示，他對研究人員開發出新冠病毒疫苗抱持著「審慎樂觀」的態度，但稱沒有任何事情是保證發生的。

川普說，中國大陸若在一開始就在源頭有效阻攔，就不會讓全球184個國家都經歷地獄般的抗疫過程；美國已經從中學到許多，包括大幅提升病毒檢測與醫療能量。

川普說，面對疫情，年輕族群表現較佳，這也是他認為學校可以重啟運作的原因，包括哈佛大學在內都已開始為復學做準備。

至於經濟，川普表示，第三季很顯然是過渡，第四季開始將有令人驚豔的表現，明年度美國經濟將會更好。