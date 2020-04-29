【即時短評】太陽花縱使抗爭有理 不等於搗亂無罪

喧騰一時的太陽花學運，隨昨天二審判決結果出爐，再度引發討論。綜觀有關太陽花學運官司，從蔡政府對一二六位學生撤告、一審宣判無罪，到北市警局須賠償學生共百萬元等，一路都是有利於學生的判決；昨天高院改判魏揚等人有罪，頗有為法治社會「踩煞車」意味，亦即宣告，縱使抗爭有理，可不全然等於搗亂無罪。

六年過去了，太陽花學運在台灣社會的評價仍兩極。但無論認為太陽花是在行使「公民不服從」權利，或是認為其不過就是群言行過於激進的年輕人，但南轅北轍的意見都應該同意一件事，那就是：挑戰公權力是要付出對等代價的，如此才符合民主國家法治國原則。

在高院判決結果中，也點出了法律明確化的底線。判決理由指出，憲法、法律沒有賦予人民抵抗權、公民不服從權，法院只能依法審判，不能創造法律，而魏揚等人的行為逾越言論自由的界線，應負起刑責，「人民的犯罪行為不能被鼓勵，煽惑罪是對言論自由的合理限制」。

該判決的另一層意義在於，提醒日後欲投身社會運動的人們，衝撞體制並非沒有代價的。回顧太陽花學運後續，又發展出遍地開花的學潮，大學生採取「路過」特定政府單位的行動，癱瘓機關運作；追根究柢，太陽花未立即受到對等裁罰，這當中不無示範效果。

健全民主社會中，向政府發起抗議實屬常態。蔡英文總統也曾說過，不要怕跟政府機關打交道，且不用太溫良恭儉讓，「如果第一次政府聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子」。

但可拍桌並不代表把整張桌子都掀了也毫無責任。到頭來為給政府壓力，所要付出的代價，一點也不能少。不管動機為何，都要為自己的行為負起法律責任，這樣的社運才是民主的真諦。