開直播談「渣男」 李柯太太：國民黨不會永遠不改變

周揚青分手藝人羅志祥痛批他是「渣男」，引發兩岸熱烈議論。國民黨副秘書長李彥秀、柯志恩今天在「李柯太太」直播討論性平議題，除了分析渣男是如何養成的，也談到國民黨給外界性別不平等的刻板印象，表示國民黨過去確實有很多狀況，例如「母豬說」、「美白小腿」等，但不代表國民黨永遠不可能改變。

國民黨日前在臉書分享民進黨立委趙天麟批評敦睦支隊長「哭哭啼啼不是男子漢」，批評他把八股觀念強加在國軍身上。柯志恩說，男生當然可以哭，哭是真性情的表現，有血有淚才是男子漢。

不過這樣的聲援卻遭網友反嗆國民黨有什麼權力來談性別平等？柯志恩說，國民黨過去確實有不好的歷史，不管是母豬說、美白小腿等，即便說的人私下沒這個心，只是隨性去講，但在公開場合用詞確實要精準並尊重女性，那是群眾對於男性行為上的一種期待。

李彥秀坦言，國民黨政治人物過去確實有發生不好的狀況，但不代表國民黨永遠都不可能改變。她回憶，當時母豬說一上新聞，她與柯志恩第一時間就致電給前主席吳敦義身邊的人要求做出回應，才得以即時補救。李說，身為政治人物，有些想法跟言語在任何場合都不應該表現出來。

柯志恩說，國民黨現在已經慢慢的比較多元，希望大家不要一看到國民黨談性平就說國民黨沒資格講，要給國民黨一些機會。況且，過去不是只有國民黨會這樣，民進黨也有很多，不能以偏概全，國民黨還是有可以進步的空間。

柯志恩笑說，現在國民黨也會約束周圍的人，其中黨內「長輩」也承受到社會壓力，開始有所收斂。李彥秀則認為，大家應該回到正常人會如何看待這件事，而不是分黨派。

而談到近來的熱門話題「渣男」，身為心理學教授的柯志恩分析，其實「渣男通常都是另外一方所縱容出來的」，這個男的會一而再再而三這樣，表示歷任女友都在隱忍，變成他既有的行為模式。柯說，女人常以為她可以改變對方，結果時間一蹉跎下去，才發現對方並不會改變。

李彥秀說，有些女性會選擇睜一隻眼閉一隻眼，柯志恩解釋，因為有些人還是對對方有期望，但有些無法忍受的就該做出決定，她認為分手要有實力以及獨立自主的判斷，並承受所有的後果。李彥秀則鼓勵這些女性，「就是要勇敢」。

她們也談到在政治圈遇過不少性騷擾的事件，例如去拜票的時候跟大家握手，會被「摳手心」或是勾肩搭背，都讓人感覺不舒服。柯志恩還說，其實立法院也有許多男性立委對女助理、女記者講話時常透露出沙文主義，但他們可能自己都沒有感覺。