立院推動數位治理 唐鳳肯定群眾智慧

數位治理超前部署，跨界學者提願景！跨黨派立委28日成立立法院數位治理委員會，擔任會長的民進黨立委范雲說，疫情讓數位經濟成為全球趨勢，盼這平台讓產官學界進一步交流。數位政委唐鳳表示，未來的治理是透過網路，讓大家為了做共同的事情而結合。

數位關懷網路暴力

「台灣在數位發展上相當活潑、成熟、前瞻性，但數位治理上是不是也能超前部署？」范雲指出，性別暴力在婦女運動史上很早就開始，也不斷有相關法規，但隨著科技進步，網路暴力形式有了新的變化，但台灣在數位治理上的進度顯然落後，期盼藉由委員會的成立，發展數位經濟的同時也保障數位權益。

民進黨立委賴品妤表示，網路蓬勃發展是好事，但在法治層面就會碰到麻煩，一些既有法規沒辦法涵蓋的問題，會有灰色地帶導致人們權益受損，這部分就是立法委員的責任。

群眾智慧增幅創新

「台灣的社會部門一向是最有行動力的。」唐鳳表示，日前有瑞士記者問，「民主或獨裁政體誰比較能治理？」他說就是要Co-Up，為了做共同的事情而結合，這就是群眾的智慧，不是靠著單一部門或社會團體，當任何人發現有社會事件或創新，馬上就能透過網路的力量來增幅。

「人民推爆的東西我們一定認真推動，例如粉紅口罩事件。」唐鳳強調，但不能只有力量而沒有向量，這樣才知道社會往什麼樣的地方發展，確認「能保護我們的就是好的口罩。」他也舉「護台灣，助世界」的口罩外交，短短半天就有10萬人響應，以及口罩地圖上線，強調數位治理的重要。

北科大智財副教授江雅綺則說，技術是中立的，但也有它的特性，數位科技需要對科技的理解，社會的各面向都需要法治跟倫理規範。

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