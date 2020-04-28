公民團體向韓國瑜下戰帖 籲罷韓說明會別怕面對民意

罷韓公民團體「Wecare高雄」發起人尹立等人今天到市府四維行政中心對市長韓國瑜下戰帖，要他不要閃躲罷韓公辦電視罷免說明會，更不要躲在同溫層裡「害怕面對民意」。

對於罷韓團體向韓國瑜遞戰帖，新聞局長鄭照新表示，全國唯一戰場是團結向新冠肺炎宣戰，不是政治口水戰；衝聲量需求的表演予以尊重，但不會配合演出。

依選罷法規定，公辦電視罷免說明會應至少舉辦一場。但鄭照新先前表明「目前全力投入防疫，市長傾向不參加說明會，答辯書部分則會做好準備」的說法，遭公民團體質疑。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮、台灣基進新聞部副發言人張博洋、尹立等公民團體20多人下午抵四維行政中心前遞交戰帖。尹立現場毛筆急書「戰帖、說好的林北蛋你」等大字，呼籲韓國瑜不要當「小孬孬」。市府門口有數十名員警及便衣警察維安，陳冠榮等人輪番批評，停留約20分鐘後離開，市府並未派員出面接下戰帖。

陳冠榮指出，罷免答辯書、罷免說明會都是法律應盡的義務，對韓國瑜來說都駕輕就熟，因為26年前他擔任立委時就被罷免過一次，當時他的答辯書是空白的；這次要參加罷免說明會也要拒絕出席，批評韓「口試不出席、筆試找槍手、防疫逆時中、舉債創新高」，籲他不要躲在同溫層，害怕面對民意。

尹立批評韓國瑜市政規劃交白卷、質詢交白卷，今天下戰帖盼他不要再當小孬孬了；老師面對這種學生就是「死當」。張博洋批評市府違逆民意要拆除架設中正二路的罷韓看板，竟然還將責任推給工務局，批評韓國瑜沒有擔當，勸他快辭職。

公民團體下午也跟隨垃圾車，自四維三路、林森二路口展開「城市清污 長征百里」罷韓垃圾車宣傳活動，向民眾宣傳罷韓投票。