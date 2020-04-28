連3天零確診、川普喊5月1日復工 今日新冠疫情必讀10件事

新冠肺炎疫情1月下旬開始延燒，中央流行疫情指揮中心成立到今天滿100天，國內已連續3天「零確診」，不過五一連假即將來臨，交通部擬透過「1968」App警示全台234個景點，引發地方首長反彈，指揮官陳時中再澄清被選出的景點並非危險區域，今日新冠肺炎疫情，你必須知道的10件事有？

●國內今天無新增新冠肺炎確診病例，連續3天「零確診」。今天也是中央流行疫情指揮中心成立滿100天，指揮官陳時中，呼籲民眾維持好戴口罩、社交距離等衛生習慣，未來相關管制可望逐漸放鬆。

●交通部將在五一連假前推出加強版「1968」App，針對234個景點以紅黃綠3色警示，引發地方首長反彈。指揮中心澄清，標出的景點不是「危險區域」而是「熱門景點」，燈號反映擁擠情況，紅色警示仍是可保持社交距離，但再多人就會過擠，引導民眾分流。

●美國總統川普喊話5月1日復工，他在27日晚間疫情說明記者會上，公布新的病毒測試指南與重啟美國公告，建議各州州長「認真考慮」在本學期結束前，讓公立學校學生返校上課。此議與衛生專家的建議不同，目前僅蒙大拿可能遵照。

●日本銀行（央行）27日宣布取消購買日本公債上限，跟進美國聯準會（Fed）的「無限量化寬鬆（QE）」措施，並擴大收購公司債，以挽救受新冠疫情重創的經濟。

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今日新冠病毒必讀10件事／3天零確診 指揮中心成立100日