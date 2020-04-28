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國民黨決議黨代表分攤金年繳1萬 下一步研擬提高黨費

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
圖為國民黨中央黨部。 聯合報資料照片
圖為國民黨中央黨部。 聯合報資料照片

國民黨2017年起實施黨公職分攤金及募款責任額制度，但執行成效不佳，國民黨改革委員會財政組今開會檢討。對於黨公職分攤金未來將如何落實，財政組召集人曾銘宗證實，未來黨代表1年將分攤1萬元，下階段將討論黨費是否提高。

針對黨公職責任分攤金，曾銘宗表示，過去強制中評委主席團主席1年必須繳交10萬元，中評委5萬元，中央黨部顧問5萬元，但大家認為依其權責，不能讓他們分攤這麼多，未來將改為鼓勵性質。

而針對中常委童惠珍日前提案黨代表1年要分攤1萬元（過去不需繳），曾銘宗表示，在討論後，大家認為有道理，因此決議黨代表1年要分攤1萬元。

在執行方法上，曾銘宗表示，由於過去執行成效不佳，因此建議每3個月催繳一次，如果未定期繳納，未來可能影響公職人員選舉的提名，或考慮對外公布名單，不過，對於若長期不繳是否停權還需要討論，也會參考其他政黨執行面作法，再進一步研議。

國民黨 募款

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