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受困馬爾地夫國人返台難在哪？陳宗彥這麼說
新冠肺炎在全球疫情仍繼續蔓延，傳出我國有24名國人受困馬爾地夫，希望政府可有專機將他們接回。對此，指揮中心表示，已掌握這些滯留馬爾地夫的國人，且包含在印度返台的專機中，但外館仍在協助國人如何從馬爾地夫到德里。
副指揮官陳宗彥表示，在談印度專機時，受困馬爾地夫的國人也有一起談，但這些人必須從馬爾地夫到印度德里，仍有一段交通問題，要想辦法處理，外館也還在協助。
印度政府因應疫情，3月25日起採全境封鎖，4月14日再宣布延長封鎖至5月3日。但目前仍有國人有滯留印度，希望政府能協調返台，中央流行疫情指揮中心昨證實已有143人登記，並說範圍可能包括印度及馬爾地夫等鄰近國家或區域，首批會有30人先經韓國返台。
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