被解讀酸柯文哲挨批沒資格罵？鄭文燦：羅智強資訊錯誤

台北市錢櫃大火釀5死意外，台北市長柯文哲因行程第一時間不在遭抨擊，桃園市長鄭文燦說受訪稱六都首長最重要是投入市政不分心，有媒體以此解讀是暗酸柯文哲分心黨政事務。台北市議員羅智強今點名鄭說，批評並反問敬鵬大火時你在哪？鄭文燦表示，羅資訊錯誤，重要時刻他都在場。

對此，鄭文燦今被問及對於羅智強的看法時，鄭表示每一個首長都是認真的，在每一個市民需要的場合他都會出現，他認為這是作為一個地方首長的基本條件。

鄭文燦說，當然羅智強的資訊是錯的，這個時間點也沒有必要口水，其實在每一個重要的時刻，他都是在現場，這從過去的新聞資料都可以得到佐證。

媒體問到，關於不要分心，是不是暗酸柯文哲？鄭文燦說，防疫期間，他是沒有口水，也不需要做政治上的解讀，因為他就是希望每一個人都全力以赴、每一個人都應該把工作做好，他相信每一個縣長、市長心情都是一樣的。