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被陳時中點名 張上淳等人開講感恩心情

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠簡浩正／台北即時報導
左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組組長周志浩、指揮官周志浩、副指揮官陳宗彥。圖／中央流行疫情指揮中心提供
左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組組長周志浩、指揮官周志浩、副指揮官陳宗彥。圖／中央流行疫情指揮中心提供

今天是中央流行疫情指揮中心成立第100天，本土個案已連續16天歸零未增加，指揮中心今在記者會場特別發放龜苓膏慶祝，指揮官陳時中並點名指揮中心其他成員發表感言，包括疾病管制署署長兼疫情監測組組長周志浩、疾管署副署長兼指揮中心發言人莊人祥，以及專家諮詢小組召集人張上淳

周志浩表示，這段時間「天天有驚喜」，但全國民眾和情勢都都很沉穩，大家一關一關度過，一起見證台灣是一個團結的社會，也對國家更有信心。莊人祥表示，感謝民眾每天固定收看疫情指揮中心的直播，直播讓阿中部長一戰成名，也謝謝媒體報導，希望可以很快結束這場戰役。

張上淳說，這次防疫工作其實早就超過100天，要謝謝阿中部長帶領的防疫團隊，是「世界的典範、世界的領先」。另外也要感謝的非常的多人，包括疾管署同仁第一線警覺、一路不眠不休超過百天的工作，還有地方衛生團隊對於疫情調查的支持協助。

再者是負責照顧病人的醫院前線，張上淳說，隨著各項新發現，通報模式和定義一改再改，第一線同仁幾乎是追不上，一開始也會抱怨朝令夕改，但後來也能理解並且落實。此外也要感謝民眾素質非常高，雖然偶爾還是會有趴趴走的新聞，但居家檢疫和隔離的人數非常可觀之下，趴趴走其實只有極少數，大部分人都規規矩矩遵守。張上淳補充說，相較於SARS點年，現在的媒體可謂比當年進步非常多，當時媒體被某些人說是亂源之一，但現在媒體都精準報導，不會造成恐慌，幫助全國民眾更精準掌握情況、幫忙國家防疫。

指揮官陳時中心情輕鬆，在記者會結束前拿起桌上的花束，語帶不好意思地說，這是台灣花農的玫瑰花，雖然沒有999朵，但是MIT（台灣製造），台灣有很多好，才讓疫情控制的那麼好。他提醒大家母親節到了可以送媽媽玫瑰花，語罷也打笑說，這樣講了之後會不會明天桌上擺滿花？以後不要再弄花來了喔。

疫情 張上淳 直播

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