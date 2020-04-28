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5名高專人士歸化我國 前世衛專家入列

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
內政部召開歸化國籍高級專業人才審查會，曾擔任世界衛生組織（WHO）顧問的法國籍白台瑞等5位高級專業人才，歸化我國國籍。圖為內政部長徐國勇。 聯合報系資料照片
內政部召開歸化國籍高級專業人才審查會，曾擔任世界衛生組織（WHO）顧問的法國籍白台瑞等5位高級專業人才，歸化我國國籍。圖為內政部長徐國勇。 聯合報系資料照片

內政部今舉行歸化國籍高級專業人才審查會，通過曾擔任世界衛生組織（WHO）顧問的法國籍白台瑞等5位高級專業人才，歸化我國國籍。

內政部指出，自105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有133名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計5名，包括教育領域2名、體育領域1名、醫學領域1名、文化藝術領域1名。

其中法國籍白台瑞為全球「血漿分離術」的權威，曾擔任世界衛生組織顧問，負責起草「血漿分餾之生產、品質管制和規範」、「血液機構之優良製造規範（GMP）」等多項建議書；亦曾與埃及醫院和捐血中心合作，研發可簡便且快速製備免疫球蛋白的方法，其研究成果未來可擴展應用到治療伊波拉病毒、SARS、H1N1等疾病。

白台瑞現職台北醫學大學醫學工程學院副院長兼國際生醫工程博士學位學程所長，已發表逾250篇探討血漿的生物製程技術相關的文獻，同時為20多項生醫技術領域國際專利的發明人，不但研究表現傑出，也曾獲頒台北醫學大學師鐸獎，教學表現亦相當優異，對提升我國相關領域研究水準及醫學教育的深化紮根，均深具貢獻。

另一位韓國籍劉先生曾獲2006年杜哈亞運會跆拳道對打項目金牌，自民國102年起至108年擔任我國跆拳道培訓隊教練，協助我國選手於奧運、亞運、世大運、東亞運、亞錦賽及世錦賽等競賽奪牌，有助提升我國跆拳道競技實力，為我國選手爭取佳績。

義大利籍陳先生長期以台灣為據點從事電影紀錄片製作，其參與或主導製作的影片「波羅蜜」、「不即不離」、「天涯廚王」等，多次入選國內外具有影響力的影展活動，於影視創作上具有傑出成果，且藉由影像將台灣文化推廣至國際，不僅促進文化交流，也有助提升我國之國際能見度。

內政部表示，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。為便利國際高級專業人才了解相關資訊，內政部戶政司全球資訊網設有高級專業人才申請歸化國籍專區，歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。

內政部 跆拳 北醫

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