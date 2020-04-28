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五一觀光熱點北市僅占4個 柯文哲：大家就相忍為國

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
針對五一連假觀光熱點，台北市長柯文哲表示，專業上該怎麼做就怎麼做，好比清明連假有11熱點，就知道一定是確診案例有出沒，才會有相關限制。記者趙宥寧／攝影
針對五一連假觀光熱點，台北市長柯文哲表示，專業上該怎麼做就怎麼做，好比清明連假有11熱點，就知道一定是確診案例有出沒，才會有相關限制。記者趙宥寧／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，五一連假即將到來，政府針對全台觀光熱區開發「熱點警示系統」，台南市就占了27個，引發熱議。對此，台北市長柯文哲表示，專業上該怎麼做就怎麼做，好比清明連假有11熱點，就知道一定是確診案例有出沒，才會有相關限制。

錢櫃台北林森店大火釀5死悲劇，柯文哲今下午出席「0426火災專案記者會」，受訪時媒體問及，新北市長侯友宜三月曾因應防疫，下令縮短KTV營業時間，是否也要加強稽查？柯文哲表示，防疫跟維持經濟要取得平衡，以台北市運動場館為例，「關閉一周大家當放假，兩周當長假，久了公司會倒閉。」

柯文哲強調，自己也有醫療專業，防疫危險不危險自有判斷，因此運動場館採取實名制、降低容留人數，沒有完全關閉。他也提到，以台灣防疫這麼好，確診429人，本土8例，「老實講當時是放進來太多，所以我那陣子也很受不了」，柯文哲強調，防疫要做到什麼程度，他自有判斷。

至於五一連假觀光熱點，中央匡列234個人潮聚集熱點，台南就占了27個，北市僅有4個。柯文哲表示，一切秉持專業，「雖然不是所有事情都這樣說，但這個時間點，大家就相忍為國，讓這件事情能順利過去。」

柯文哲強調，台灣防疫表現好，大家都有功勞，但國外沒解決，台灣仍至身於危險中，未來防疫問題可能會流感化，危險會一直存在，要做好長期抗戰的準備。

柯文哲 連假

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