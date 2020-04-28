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部長署長互槓犯天條 蘇貞昌520後會換掉蔡英文愛將嗎？

聯合報 / 記者周佑政／即時報導　
520內閣改組在即，蘇貞昌可望續任閣揆，他會不會撤換徐國勇，備受矚目。 聯合報資料照片
520內閣改組在即，蘇貞昌可望續任閣揆，他會不會撤換徐國勇，備受矚目。 聯合報資料照片

內政部以處理警方人事升遷案涉及偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送法辦，內政部長徐國勇槓上陳家欽，震撼府院，行政院長蘇貞昌撂重話「為什麼要這樣亂？」風波才稍平息，警界再傳高階警官前年10月出入台北市信義區私人招待所，再次直指陳家欽身邊人。警政署發新聞稿說明，該招待所非列管不妥當場所，查無不法或不當，該名警官是下班後攜眷出席餐會，到場致意不久離席，不會因黑函影響當事人升遷權益。

警界高階人事包括警專校長、警政署督察室主任、保一總隊長等三線三星重要警職，從1月迄今懸缺未補，原因就卡在徐國勇和陳家欽的意見相左，部長、署長早已水火不容，蘇揆卻遲遲未找兩人溝通協調警界人事，是否在等待520後人事底定後再出手？總統蔡英文愛將徐國勇的「天下第一部」部長大位是否拱手讓人？備受矚目。

520內閣改組在即，蘇貞昌幾可確定續任閣揆，府院人事正低調布局。據了解，民進黨內普遍認為，新冠肺炎防疫期間爆發徐國勇與陳家欽「互鬥」風波，不但觸犯蔡政府防疫優先的「天條」，更讓外界對民進黨的觀感不佳，若內閣人事要大幅調整，那徐國勇、陳家欽雙雙去職的可能性不低，早在「移送調查事件」發生前，就有傳出陳家欽循例升任國安局副局長、徐國勇也有完成階段性任務另有安排的風聲，不過，現在防疫當前、政局要維穩，更要先維持派系平衡，兩人的職務也有可能「暫時」不調整。

更多內容請見【聯合報會員專區】【疫情下的政壇波濤4】徐國勇、陳家欽去留 蔡蘇各有盤算？

陳家欽 徐國勇 民進黨

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