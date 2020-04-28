醫界抗議防疫獎勵遭砍 陳時中：不是按醫師人數給錢

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長長陳時中三月六日於立法院曾表示，新冠肺炎防疫期間的危險加給，醫師和護理師是每人每天一萬元。不過台北市醫師職業工會發現，根據指揮中心4月24日公布之申請作業須知發放基準，醫護實領金額將大幅縮水七成以上，引發工會團體今天中午至疾管署門口抗議。

對此，指揮官陳時中下午於記者會時表示，獎勵津貼的計算不是根據供給面，是根據用服務面，即「有多少病人要被照顧就給多少錢」，不是「來多少醫師給多少錢」，除非有會診必要。醫事司司長石崇良表示，原本就是規畫用輪班方式，每班一個醫師，醫病比1比10。另外，醫學中心的評鑑標準中，護病比為1比7，區域醫院為1比9，現在針對肺炎收治則規定1比5，是希望不要低於此標準而造成過勞。

北市醫師職業工會常務理事、參與專責病房照料的北部醫學中心胸腔科總醫師何建輝表示，十位疑似和確診病人，至少要由三到四名醫師共同照顧，依照病情嚴重度，每位醫師照顧二到五位不等。若按照SARS時頒布之補償要點，也是指揮官陳時中日前宣布之基準，是每位醫師都能領到一萬元。

何建輝指出，按照日前公布之現行獎勵要點，將是三到四位醫師每天共領一萬元，等於是變相剝削醫師。因為疫情期間為了挪出人力照顧專責病房或負壓隔離病房的病人，每位醫師的平均收入早已減少15%到25%，現行「獎勵」方式，實際上是醫院和醫師在「倒貼」政府。

台大醫院企業工會理事、投入專責病房工作的護理師白紹煒表示，新冠肺炎疑似或確診病人的特性是「出入床頻繁」，平均每個疑似病例三天兩夜就可以知道是否二採陰性，所以病房一天內出入各五到六床，都是很常見的。

白紹煒以台大醫院專責病房為例，醫院為了減少護理人員負擔，目前護病比在白班是一比二，夜班是一比三，照顧品質較佳。但現行獎勵要點卻要求每位護理師每班要照顧五位病人，才能申報一班的津貼，這不僅比先前SARS時期的獎勵還少，更是變相鼓勵醫療機構以最低人力標準去照顧病人。