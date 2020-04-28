快訊

錢櫃3家分店安檢不合格 北市府開鍘各罰12萬

約談林森錢櫃店經理 消防包商：陸續斷水線曾修警報器

醫界抗議防疫獎勵遭砍 陳時中：不是按醫師人數給錢

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠簡浩正／台北即時報導
圖／北市醫師職業工會提供
圖／北市醫師職業工會提供

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長長陳時中三月六日於立法院曾表示，新冠肺炎防疫期間的危險加給，醫師和護理師是每人每天一萬元。不過台北市醫師職業工會發現，根據指揮中心4月24日公布之申請作業須知發放基準，醫護實領金額將大幅縮水七成以上，引發工會團體今天中午至疾管署門口抗議。

對此，指揮官陳時中下午於記者會時表示，獎勵津貼的計算不是根據供給面，是根據用服務面，即「有多少病人要被照顧就給多少錢」，不是「來多少醫師給多少錢」，除非有會診必要。醫事司司長石崇良表示，原本就是規畫用輪班方式，每班一個醫師，醫病比1比10。另外，醫學中心的評鑑標準中，護病比為1比7，區域醫院為1比9，現在針對肺炎收治則規定1比5，是希望不要低於此標準而造成過勞。

北市醫師職業工會常務理事、參與專責病房照料的北部醫學中心胸腔科總醫師何建輝表示，十位疑似和確診病人，至少要由三到四名醫師共同照顧，依照病情嚴重度，每位醫師照顧二到五位不等。若按照SARS時頒布之補償要點，也是指揮官陳時中日前宣布之基準，是每位醫師都能領到一萬元。

何建輝指出，按照日前公布之現行獎勵要點，將是三到四位醫師每天共領一萬元，等於是變相剝削醫師。因為疫情期間為了挪出人力照顧專責病房或負壓隔離病房的病人，每位醫師的平均收入早已減少15%到25%，現行「獎勵」方式，實際上是醫院和醫師在「倒貼」政府。

台大醫院企業工會理事、投入專責病房工作的護理師白紹煒表示，新冠肺炎疑似或確診病人的特性是「出入床頻繁」，平均每個疑似病例三天兩夜就可以知道是否二採陰性，所以病房一天內出入各五到六床，都是很常見的。

白紹煒以台大醫院專責病房為例，醫院為了減少護理人員負擔，目前護病比在白班是一比二，夜班是一比三，照顧品質較佳。但現行獎勵要點卻要求每位護理師每班要照顧五位病人，才能申報一班的津貼，這不僅比先前SARS時期的獎勵還少，更是變相鼓勵醫療機構以最低人力標準去照顧病人。

醫師 新冠肺炎 台大醫院

延伸閱讀

陳時中：台精準防疫戰略不變 普篩不符效益

0428新冠肺炎疫情重點／抗疫百日再度零確診、陳時中估社區疫情漏網僅27人

精準防疫100天 陳時中估社區疫情漏網傷害規模僅27人

台美衛福部長熱線 陳時中分享治癒美籍人士故事

相關新聞

醫界抗議防疫獎勵遭砍 陳時中：不是按醫師人數給錢

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長長陳時中三月六日於立法院曾表示，新冠肺炎防疫期間的危險加給，醫師和護理師是每人...

去年兒虐通報數創史上新高 第1名虐兒工具是拳頭

今天是「428兒童保護日」，家扶基金會今指出，據衛福部資料顯示，2019年兒童少年保護通報案件高達7萬3973件，開案人...

影／立委呼籲降民法成年標準 保障年輕人權益

民進黨立委洪申翰、周春米今天上午舉行「下修民法成年十八歲，降低年齡限制主流化」記者會，邀請到多位18歲學生代表，洪申翰表...

一件襯衫／從健身找到人生出口 洪仕晟成男網友迷戀的「國民小男友」

「一件襯衫」專訪健身網紅-Robert Hung 40%洪仕晟，他原本是眾人眼中的「肥宅」，生活沒有目標，直到三年前接觸了健身，讓他找到了對人生的熱情，精壯身材和笑容吸引了一大票男粉絲，甚至被封為「國民小男友」。

影／航空城將召開土徵審議 民團要求與社子島標準一致

桃園航空城預計明天將召開土地徵收審議小組會議，民團今天緊急到內政部前喊話，希望內政部暫停這場簡陋的航空城安置計畫，否則也...

同婚法將滿周年 網問當初吵翻天、如今有發生什麼大事嗎？

同婚專法去年5月24日通過，同性伴侶可以到戶政事務所辦理結婚登記，享和異性戀同等的婚姻平權。如今這項專法將屆滿周年，有網友發問對社會是不是有什麼改變。 網友在PTT發文提問，他說去年的這個時候，同婚

台灣交通問題有解？減少車輛出行的兩項根本性改革

都市的各種交通問題，包括行人與車輛之間、以及各種車輛之間的衝突，主因皆是「車輛數量過多」。都市的交通政策，應擴大為都市規劃的通盤考量，強化交通與土地使用的彼此關聯，使之均衡發展，讓城市中車輛的絕對數量大幅下降，並讓剩下的車輛更有效率地運作。

媒體有立場？語料分析四大報 結果讓你吃驚

「XX媒體根本是政治打手！」「XX媒體立場太偏頗了！」各家媒體每到選舉時刻常被抨擊有特定色彩或立場，但因常奠基於閱聽眾個...

菲移工在台批杜特蒂須遣返？ 外交部：在我國享國民待遇

一名在台菲籍看護日前在臉書批評菲律賓總統杜特蒂，菲國勞工部聲明，已與仲介和雇主協調遣返事宜，在菲國引發爭議及各方抨擊。我...

菲籍看護在台批評杜特蒂 菲律賓政府稱安排遣返

菲律賓勞工部25日聲明，一名在台菲籍看護以「醜陋惡毒」內容批評總統杜特蒂，菲國海外勞工辦公室已與她的仲介和雇主協調遣返事...

台南遭污染農地未受管制 環團批政府瀆職

「台南後壁玉米田應立刻劃設成污染管制區！」時代力量立委陳椒華與看守台灣協會等環團27日舉辦記者會，控訴環保署未對受鉻金屬污染的台南後壁玉米田做徹底的重金屬檢測，並質疑政府機關之間互相推責。環團與政府機關代表更於陳椒華中途離去之後頻交鋒，互斥對方不講理。

離島特輯：不一樣的海、監獄與潛水勝地 沒追會流淚的藍眼淚

位於台灣東南方外海上的蘭嶼，全島面積約 48 平方公里，行政區劃分在台東縣蘭嶼鄉，從台東富岡漁港搭船約2.5小時可以到達，因其獨特的原住民達悟族文化而著名。在達悟族語中，蘭嶼稱作「Pongso no Tao」

熱門新聞

圖表看疫情／全球病例數突破300萬 義、法、西5月將逐步解封

美衛生部長和陳時中通話後 推文這樣說

柯文哲愛將小董傳與副市長祕書不倫 女方：單身才交往

影／「半夜人潮略多是阿飄嗎?」黃偉哲再轟景點警示

牛津疫苗領先全球！猴子實驗成功 首批9月可備妥

譚德塞自認防疫有成 稱聽世衛建議國家表現好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。