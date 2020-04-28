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影／美衛生部長推文未提挺台灣入WHO 外交部：不需強調細節
衛福部長陳時中與美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）昨天（27日）晚間舉行雙邊電話會議，美方重申將持續支持台灣擴大參與世衛(WHO)及全球衛生事務，會後阿札爾也在推特上讚許台灣抗疫成就，只是「推文」中並未提及支持台灣參與WHO，北美司長姚金祥解釋推文字數有限制，不需要強調這麼多的細節，姚金祥強調支持台灣以觀察員的身分參與WHA，是美方公開且長期一貫的立場。
台灣防疫經驗獲各國肯定，不過紐約郵報（New York Post）報導指台灣防疫的舉措是「專制」行為，對此姚金祥表示已經向紐約郵報表示抗議，但抗議後這則新聞仍未被撤下，姚金祥強調會持續表達抗議，媒體詢問該則新聞所指的台灣防疫措施哪個是錯誤的，姚金祥說他並未針對細項去琢磨，但我國身為民主自由的國家，防疫政策透明，被以「專制」的字眼來形容台灣，外交部感到非常遺憾。
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