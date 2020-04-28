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520國安外交人事變動 蔡政府打「安全牌」？
520在即，蔡政府將啟動新一波國安、外交、兩岸人事調整。據了解，蔡政府傾向打「安全牌」，外交部長吳釗燮可望留任，駐美代表則將調整，繼任人選並非外傳的駐歐盟代表曾厚仁，總統蔡英文已有屬意人選，將由女性出任，蕭美琴呼聲甚高，蔡政府目前正與美方進行相關作業。
至於陸委會主委，現任主委陳明通個人留任意願極高，能否留任還有待觀察，但陳若留任，至少傳遞為兩岸破冰保留空間的政治訊號，也算一種「安全牌」。
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