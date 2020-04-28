影／北市府桃花窟 柯文哲愛將不倫戀秘書？蔡壁如：兩人單身

不只投票權，民法也要下修成年至18歲！針對民法以20歲為成年年齡，形成青少年「有責無權」的情況，民進黨立委與民團及學生代表28日召開記者會，呼籲除下修民法成年至18歲外，集遊等相關法律也應尊重18歲可獨立自主，並希望已排審的法案能在立院盡速通過。

2020-04-28 15:05