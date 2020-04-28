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影／北市府桃花窟 柯文哲愛將不倫戀秘書？蔡壁如：兩人單身

聯合報 / 記者楊凱竣王彥鈞／台北即時報導
又有周刊爆料，台北農產公司董事長祕書董德堉，與台北市副市長蔡炳坤秘書凌婉真兩人私下幽會，不僅上下班常有「接送情」，兩人更被拍到4月16日傍晚下班後，驅車前往烏來用餐上演「餵食秀」，隨後更到溫泉會館泡湯。記者王彥鈞／設計
又有周刊爆料，台北農產公司董事長祕書董德堉，與台北市副市長蔡炳坤秘書凌婉真兩人私下幽會，不僅上下班常有「接送情」，兩人更被拍到4月16日傍晚下班後，驅車前往烏來用餐上演「餵食秀」，隨後更到溫泉會館泡湯。記者王彥鈞／設計

民眾黨國會助理蔡宜芳與民眾黨前中央委員張益贍日前才爆出不倫戀風波，成為外界茶餘飯後話題，28日又有周刊爆料，台北農產公司董事長祕書董德堉，與台北市副市長蔡炳坤秘書凌婉真兩人私下幽會，不僅上下班常有「接送情」，兩人更被拍到4月16日傍晚下班後，驅車前往烏來用餐上演「餵食秀」，隨後更到溫泉會館泡湯。對此民眾黨立委蔡壁如出面解釋，先前在市府工作時，就已認識凌婉真，得知她有小孩，也單身多年。副市長蔡炳坤也說，自己早上剛詢問過凌婉真，兩人皆屬於單身狀態，這屬於個人交往情節，會給予尊重。

不過身為北農董事長秘書的董德堉爭議不只這一樁，去年才在議會被國民黨台北市議員踢爆，在北農期間同時也擁有民眾黨組織部召集人身分，害柯文哲挨批黨政不分，對此柯文哲當下解釋是黨員私下印名片，會要求全面清查。

民眾黨 北農 柯文哲

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