交通部熱點警示挨批 陳其邁：林佳龍會跟黃偉哲溝通

交通部在五一連假前透過1968App匡列234個人潮擁擠的景點，其中台南市就占27個，遭台南市長黃偉哲怒嗆中央「跟台南有仇嗎？」更質疑許多景點人潮根本沒有比其他地方多，卻被列入警示，擔心影響生意。行政院副院長陳其邁今天表示，沒有跟黃偉哲聯絡，但交通部長林佳龍應該會親自跟他協調。

黃偉哲昨天表示，疫情影響生意已經很難做，之前清明連假中央公布11處警示景點，台南4處，一公布下去景點根本沒人。這次交通部又再公布234個景點，其中27處在台南，台北卻只有4處，台南善化夜市被列入、台北寧夏夜市卻未被列入，「哪個人潮多？隨便抓個路人問就知道」。

陳其邁今天出席momo電視購物記者會表示，地方政府用大數據、人工智慧作演算，必須要做參數調整，交通部這幾天也會把方案做得更符合現狀，他們一直在做調整，所以中央跟地方假如有不同意見，希望交通部跟地方政府溝通。

至於這兩天是否跟黃偉哲聯繫溝通？陳其邁則說，「沒有耶，應該是佳龍部長會跟他協調」。