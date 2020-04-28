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林佳龍：台南受歡迎1968熱點多、會讓App服務更符需求

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導

對於1968App帶來的爭議，交通部長林佳龍說，台南各地景點一直深受國人喜愛，是熱點較多的原因之一；上線後，交通部注意到有些不合理的警示，交通部樂意擔任中央流行疫情指揮中心與各界的橋梁、找出原因，讓App的服務更符合民眾需求。

台南市長黃偉哲昨天抗議1968App列入的台南景點最多，一定重創台南觀光。今天又說，新竹市立動物園半夜顯示竟是「人潮略多」，質疑資訊的正確性。林佳龍剛在臉書發文說，自己是台南女婿，對台南只有鄉愁。因為當過地方首長，能理解地方上的擔憂。

他說，自己一直強調「防疫要做、生活要過」，經過與業者座談，了解細胞簡訊可能造成民眾恐慌，對業者衝擊非常大。在考量揭露人數、同時保障隱私的前提下，指揮中心決定採用中華電信基地台推論各景點的人潮。

如今指揮中心與交通部委託中華電信根據過去熱門景點資料，在1968App新增景點人潮示警，目的是希望公開資訊，能夠讓民眾理解警示與因應，因為做好防疫是復甦最重要的前提。

對於黃偉哲抗議台南景點最多，遠多於台北市，林佳龍說，台南各地景點一直都深受國人喜愛，是熱點較多的原因之一。而交通部觀光局的角色，原本就是促進觀光，他們跟地方一樣急切盼望復甦，示警不是要阻止大家到任何特定地點，而是要讓大家做更充足的防疫準備、更放心，可以選擇適合的時間到適合的地方走走。

林佳龍表示，做好防疫是復甦最重要的前提，把台灣守住是全民共識，中央會與地方會在防疫後，共同為觀光復甦努力。

林佳龍 黃偉哲 疫情

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