影／護照強化台灣意象公決案立院二讀
立法院今天順利將華航及護照正名公決案逕付二讀後交付黨團協商，民進黨團也提出修正動議，「華航正名」改為「華航改名」，護照改版則要研擬提高護照的「台灣」、「TAIWAN」辨識度。
台灣基進立委陳柏惟認為，護照改良後的名稱是回應台灣人的民意，可以保留彈性，讓國人可以自己選擇具台灣意象的名稱。民進黨立委鍾佳濱表示，大家長期習慣護照上有英文名稱，但事實是全球有五成非英語系的國家護照沒有任何英文標示，有的甚至沒有具體國名，像是放地圖、圖徽等都可放大台灣的意象，也可讓國人出國時不遭人誤解台灣等同CHINA。
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