韓國瑜擬不參加罷免說明會 罷韓陳冠榮嗆：恁爸等你

罷免高雄市長韓國瑜案依選罷法規定至少要辦一場電視說明會，高雄市新聞局長鄭照新昨天證實韓國瑜以防疫和市政為重，不擬參加說明會。罷韓提案法定領銜人陳冠榮今天表示，他一定會參加說明會，並向韓國瑜嗆聲：「恁爸等你！」

選罷法第86條第2項規定，立法委員、直轄市議員、直轄市長及縣（市）長罷免活動期間，選舉委員會應舉辦公辦電視罷免說明會，提議人之領銜人及被罷免人，應親自到場發表。但經提議人之領銜人及被罷免人雙方同意不辦理者，應予免辦。前項公辦電視罷免說明會舉辦之場數、時間、程序等事項之辦法，由中央選舉委員會定之。

鄭照新昨天受訪時證實韓國瑜不指參加電視罷免說明會，以防疫和市政為優先。

陳冠榮今天表示，被罷免人參與公辦罷免說明會、提出答辯書是法定的義務，但韓國瑜在26年前第一次被罷免時，登載在公報上的答辯書交了白卷不說，現在第二次被罷免又不參加電視說明會！希望韓國瑜與他「直球對決」，如果不參加也要說明不參加的理由。

他表示，無論韓國瑜參加與否，他身為提案領銜人，一定會堅定出席，清楚向社會各界說明55萬高雄市民的罷免民意，也籲韓國瑜參加，他並引用韓國瑜競選總統時說的一句話「回敬」韓國瑜：「恁爸等你！」

陳冠榮今天下午將到高雄市政府四維行政中心送罷免說明會戰帖給韓國瑜，籲韓國瑜參加說明會。