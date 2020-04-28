鄭文燦酸柯文哲無心市政 羅智強批：有什麼資格罵？

台北市林森錢櫃上週日大火，但市長柯文哲第一時間人不在台北市，而在屏東跑行程，遭議員抨擊無心市政，柯文哲昨說「他還是很認真」，據媒體報導，桃園市長鄭文燦昨說，相信六都首長都一樣，很認真、工作的時間都很長，最重要的是全力投入市政、不要分心，「這是我們該有的專注和負責的精神」暗酸柯分心在政黨事務上。

台北市錢櫃林森分店大火，國民黨市議員游淑慧、羅智強、徐巧芯，及新黨市議員侯漢庭今天舉行記者會，要求北市府亡羊補牢；被問到柯文哲挨批無心市政，羅智強表示，誰罵柯文哲沒在現場，他覺得罵的都有道理，並點名鄭文燦「你罵沒道理」。

羅智強批評，當年桃園大火時，造成消防員殉職，但鄭文燦多久到現場？標準應該要一致，台北市議員監督柯市府，柯文哲人在外縣市，但又不是天眼通，會知道會發生火警，社會怎批評，是柯文哲自己要承擔。

羅智強也說，但他最討厭雙重標準，現在大家落井下石沒關係，「所有人可以罵柯文哲，鄭文燦有什麼資格罵？」桃園大火什麼時候去，犧牲的消防隊員不夠多嗎？

游淑慧則說，如果台北市公安管理很好，沒人去管柯文哲的行蹤，也很少有議員會去質疑，市長假日在幹嘛，即便之前颱風天，爆出柯文哲在家裡吃飯，也是陳佩琪在臉書貼文，否則大家也不知道。

游淑慧指出，大家很少去關柯文哲私事、柯主席行程，但城市出現問題，市長不應以自己上班時間，作為卸責責任，這兩件事根本沒關聯。