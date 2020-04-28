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被抓包！北市府早知錢櫃施工 官員：柯市長很生氣

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市錢櫃林森分店大火，國民黨市議員游淑慧、羅智強、徐巧芯，及新黨市議員侯漢庭今天舉行記者會，要求北市府亡羊補牢。記者張世杰／攝影
台北市錢櫃林森分店大火，國民黨市議員游淑慧、羅智強、徐巧芯，及新黨市議員侯漢庭今天舉行記者會，要求北市府亡羊補牢。記者張世杰／攝影

北市錢櫃林森分店大火，造成5人喪命，傳出業者為了施工，關閉5大消防設備，且未向北市府提出消防防護計畫，而北市府主動揭露的公安稽檢，僅3月6日及30日，不過，昨天又遭市議員披露，指在火災發生4天前、4月22日，還有1場府級公安稽查，北市府就意識現場有施工，若當下要求業者補送消防防護計畫，應能避免憾事發生。

國民黨市議員游淑慧、羅智強、徐巧芯，及新黨市議員侯漢庭今天舉行記者會，要求北市府亡羊補牢，現場媒體關心4月22日府級公安稽查狀況。

台北市消防局副局長畢幼明表示，4月22日的聯合稽查，由建管處主辦，當天有建管、消防、衛生單位到場，各單位檢查完後，應把結果會整至系統，而建管人員看到現場疑似裝修，所以勾選「涉及室內裝修」。

畢幼明又說，林森錢櫃火災事件後，北市府整理歷次稽查紀錄，但4月22日的聯合稽查，建管人員尚未彙整、提報至系統，「所以昨天市長，說實在也很生氣」，火災發生前4天檢查，但發生火災後，這場稽查卻未呈現。

市長柯文哲今天暫無公開行程，但畢幼明會後受訪提到，今天下午預計安排一場記者會，市長柯文哲可能會出席，對外說明林森錢櫃火災。

北市 火災 公安

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