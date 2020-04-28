罷韓團體盼直球對決 鄭照新：尊重他們說法

高雄市長韓國瑜罷免案投票在6月6日舉行，韓國瑜依規定須在4月30日前提出答辯書，罷韓團體則希望舉辦電視罷免說明會。高雄市新聞局長鄭照新今受訪說，現在以疫情為重，傾向不參加說明會，答辯書則會做相當程度的準備。

被問到市長韓國瑜會否參加電視罷免說明會，鄭照新說，現在疫情當下，應該以疫情為重，目前是傾向不參加，但仍要做最後評估。至於答辯書是否已準備好了？鄭照新說，會做相當程度的準備，最後再做一個決定。

對於罷韓團體希望直球對決，鄭照新說，「他們的說法，我們都尊重」。依規定答辯書須在30日前交出，鄭照新說，法律都有它既定的程序，「時候到了，各位自然可以看到依照規定所辦理的事項，不用著急」。

中選會曾表示，韓國瑜答辯期限為4月30日，若收到答辯書，將在5月5日進行相關公告。公職選罷法第85條也規定，被罷免人未於規定期間內提出答辯書者，或答辯書內容超過規定字數，將不予公告。