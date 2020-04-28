綠委籲不只下修18歲投票權 提年齡限制修法 還權年輕人

民進黨立委邀請民間團體舉行記者會，除了呼籲除下修18歲投票權、下修民法成年至18歲外，也應將降低年齡限制「主流化」，將各法律中以「年齡作為門檻」的限制進行修法。

民進黨立委洪申翰、周春米、蘇巧慧及賴品妤，今邀集台灣人權促進會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣青年民主協會等公民團體及高中學生，一同舉行記者會。

針對目前刑法規定 18 歲須負完全責任，但青少年至20歲才被賦予投票權，同時民法也以20歲為成年，形成「有責無權」權責不相符的情況，洪申翰表示，台灣是亞洲第一個通過同志婚姻的國家，卻是東亞現唯一將投票年齡訂在20歲以上的國家，台灣是婚姻平權的價值輸出國，卻在國際推動投票年齡下修的浪潮中吊車尾。

洪申翰也認媁，「不只是18歲公民權，而是降低年齡限制的主流化」，表示接下來自身將努力於全面檢視各法律中的年齡限制，針對如：集會遊行法、社會團體法、政黨法等，提出下降或放寬年齡限制修法，逐步貫徹降低年齡限制的精神，還權於年輕社群。

周春米指出，民法是民事權利義務關係的基礎，成年年齡下修，牽一髮動全身，根據法務部盤點，涉及200多條法規修正。她表示自己在第9屆時積極安排民法成年年齡下修18歲公聽會，聆聽各界專家意見後，於本屆提出民法修正草案。此次修正案重點，除了成年由20歲調降為18歲外，亦訂定日出條款，讓行政機關有足夠的準備期。

賴品妤表示，台灣當初民法是參考日本、德國而制定，而當年師法的日本也將於2022年正式下調成年年齡至18歲。賴品妤認為，若下修投票年齡因須修憲而難度太高，那修民法則容易許多，她看不出有任何不可修改之處。

尤其台灣的公民滿18歲可以公投、要負完全刑法責任、可以結婚、須服兵役，也就表示法律的制定上，是認可18歲公民的自主能力，願意讓18歲公民享有權利並負有相應的義務，所以要說未滿20歲心智尚未成熟，因此不適合修改民法成年年齡，賴品妤認為相關法律的邏輯有很大的矛盾。

高雄學生民主聯盟發起人、鼓山高中三年級的葉柏廷指出，近期「18歲公民權」在立院已有許多提案，也代表政府與社會對於青年族群逐漸友善，但這樣的「友善」不該僅存於「能不能投票」或「能不能參選」，目前各級法規仍然存在著對於20歲以下的各種權利限制，葉柏廷並特別指出「集會遊行法」規定，不論是負責人、代理人、甚至是糾察員都必須年滿20歲，導致未滿20歲的青少年在任何議題上想發起行動，都得透過20歲以上的人代為處理，而類似的情況也出現在「社會團體法」、「政黨法」等其他法規。因此，葉柏廷呼籲並期待，台灣這座島嶼能成為一個更加友善青年的環境，讓青年更完整的參與社會，讓社會公平的對待青年，「法律應是保障權利的工具，而不是用來限制早已身處與過往不同時代的現代青年」。