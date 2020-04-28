人潮示警爭議多 指揮中心記者會今不宣布「1968」了

台南市長黃偉哲連續兩天炮打中央，表示交通部高公局1968App的人潮示警不準確。高公局今天中午低調表示，關於1968App的所有問題，他們正在開會討論，也包括提供手機數據的中華電信。

為即將到來的五一連假做防疫準備，交通部強化原有1968App，民眾主動點選195處、216個熱點，就可以看到該處的人潮現況，原意是避免更多人、車擠進同一處，不利防疫。

黃偉哲昨天先抗議台南景點最多，遠不及台北市，一定重創台南觀光。今天又說，新竹市立動物園半夜顯示竟是「人潮略多」，根本沒有營業的同安夜市、復華夜市半夜也是「人潮略多」，質疑軟體的正確性。

高公局表示，相關問題他們都在開會討論。交通部長林佳龍昨天說，今天將與中央流行疫情指揮中心開記者會公布新的1968App功能，但據了解，今天下午的記者會並不會主動說明1968App，交通部也不會派員出席。