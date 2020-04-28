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為修憲暖身？朝野黨團：支持修憲委員會成立
立法院院會今天處理民眾黨黨團提案「本會期完成修憲委員會組成公決案」，經院會討論後，此公決案逕付二讀、交付朝野協商。
民進黨立院黨團書記長鍾佳濱表示，民進黨團支持儘速成立修憲委員會。不過鍾表示，本會期還有很多重要法案要處理，尤其修憲是重大工程不能求快，目前黨團態度是先成立「修憲委員會」，成立之後，各黨團再來討論修憲的目標、內容、及期程。
國民黨立院黨團總召林為洲則表示，國民黨團贊成本會期儘速成立修憲委員會，並呼籲立法院長游錫堃召集協商的時間越快越好，黨團力促修憲，下修公民權至18歲、及被選舉權下修至20歲。時代力量黨團也表支持，促盡快成立修憲委員會。
台灣民眾黨本會期首要優先法案為修「一憲二法」、下修公民權至18歲，黨團副總召張其祿表示，立法院修憲委員會掌理憲法修正案的審議及相關事項，不過從本會期開議，相繼有各黨委員提出修憲提案，也陸續通過將其交修憲委員會審查，但開議至今，修憲委員會卻遲未依據修憲委員會組織規程予以組成。
張其祿呼籲朝野不要打假球，希望本會期儘速完成組成修憲委員會。張表示，許多民眾對下修公民權的呼籲相當強烈，要求各政黨應儘速修憲。
鍾佳濱說，若各政黨有心要修憲，立院朝野的討論方向，就該朝怎麼樣讓修憲公民投票複決通過，鍾認為，這個公決案交付協商後，就由立法院長游錫堃來拿捏修憲的節奏。他認為，儘管這次是成立修憲委員會公決案交付協商，但實質上，就是游錫堃要開始為修憲的政治議程，進行暖身。
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