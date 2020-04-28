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護照、華航公決案 綠：現在重點在紓困 更名先擱置

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團書記長鍾佳濱表示，現在最重要的議題是紓困，社會氛圍希望多點紓困、少點政治，公決案不如先擱置一下，讓朝野協商的精力專注在特別預算。圖／取自國會頻道Youtube
民進黨團書記長鍾佳濱表示，現在最重要的議題是紓困，社會氛圍希望多點紓困、少點政治，公決案不如先擱置一下，讓朝野協商的精力專注在特別預算。圖／取自國會頻道Youtube

立法院院會今處理華航護照正名公決案。民進黨團對二案均提出修正動議，針對華航正名的部分將「正」名一詞改為「改」名；護照正名案，則將應改名「台灣TAIWAN」修正為研擬提高護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度，並將二案逕付二讀後交付黨團協商，將戰線再往後延一個月。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，護照、華航兩案在上個月受到矚目，但這個月氣氛已不同，現在最重要的議題是紓困，社會氛圍希望多點紓困、少點政治。這兩案尚不確定各黨意見是否一致，國民黨也還沒有表達意見，不如先擱置一下，讓朝野協商的精力專注在特別預算協商。

台灣基進立委陳柏惟等15位立委提出的護照更名公決案，原主張政府應立即發行更改我國護照封面及個人資料頁國名為「台灣TAIWAN」之新版護照；但民進黨團提出修正動議，主張調整為行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法；欲將公決內容從護照應立即更改發行，改為較具彈性的研提護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度。

陳柏惟表示，蔡英文總統曾表示，不用為了自己的認同道歉；現今台灣有超過8成民意認為自己是台灣人，是時候讓代議政治發揮作用，讓護照能以更真實的樣貌被世界看見。

至於時代力量提出的華航正名案，則是主張交通部短期應以不涉及改約航權談判的飛機圖裝取消或極小化CHINA字樣並加註TAIWAN；民進黨的修正動議則為，前期以不涉及改約航權談判之飛機塗裝重新設計為主，如加強TAIWAN或台灣意象設計等方式。較不同的是，時力主張中長期華航「正」名，民進黨則提案修正為華航「改」名。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，華航改名需要政府更多智慧，要有步驟、也要有時間。

由於立法院法定會期在5月底結束，二案今天交協商後，較有可能在5月29日處理。

護照 華航 民進黨

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