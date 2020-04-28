【即時短評】攻佔政院有罪 法官替抗爭設下底線

太陽花學運屆滿6年，當年的激情成為迴盪在台灣政界的背景音，時靜時鳴。過往的學生代表，各奔東西，不少人躍上當今政壇，僅在維基百科裡留下曾向陽的註解。然而，被忘記的青春裡，還有人的故事未完。

2014年3月23日學運成員攻占行政院，多人被檢方起訴，一審判「黑色島國青年陣線」成員魏揚等人無罪；如今二審改判17人有罪，其中魏揚等人從無罪逆轉改判有罪。魏揚被控煽惑他人犯罪，判刑4月。

或許法院判決畫出的是社會運動的界線－就算理由再正當、抗爭再有理，都必須在法律的規範之下動作；立法院是人民的殿堂，學運的佔領僅是民意未達，所促成的反作用力，但學生攻佔行政院則找不到「名正言順」的理由。

事實上6年前，學運內部亦出現爭論，乃至於路線的分裂－鷹派與鴿派之爭。學生代表們並未對攻佔行政院達成共識。第一時間聽聞有學生進入行政院，留守國會的立即反應是保持和平抗爭的路線，甚至有「切割」的意味。

有趣的是，魏揚在最後所扮演的角色，並非「煽惑」，而是居中協調。在警察驅離前夕，他在行政院的大廳中向學生們請託，盼他們退一步，然而在場鷹派心理上感到委屈、被背叛，再加上隨時可能被警方攻堅的壓力，生死難料，恐懼與憤怒全出在魏揚身上。那是糾結成一團的情緒結。

現在，事過境遷，魏揚被判有罪，或許多少因為他在運動中帶有名字，相較於無名的群眾，魏揚必須成為擔負責任的人物之一。甚至，這或許也是法院做出的警示，警告社會運動在公權力前不得隨意造次，無形中為今後的抗爭設下不得逾越的底線。

但抗爭本就帶有責任、後果。若抗爭無責，則成遊戲，毫無重量可言。抗爭者的本質便在於挑戰社會的規範，而非在「抗爭區」扮家家酒。既然如此，被判有罪從來都是抗爭的一部分，意在宣告：就算有罪，我仍反抗！

只盼抗爭之後，孕育而生的政府作為過去的仲裁，除了告訴抗爭者必須負責，對於公權力當年所施加在學生上的暴力，亦有相等的制裁。