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ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

滯留印度台人 首批30人明晚回台

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導

新冠肺炎在全球疫情尚未停歇，印度政府因應疫情，3月25日起採全境封鎖，4月14日再宣布延長封鎖至5月3日。但目前仍有國人有滯留印度，希望政府能協調返台，中央流行疫情指揮中心昨證實已有143人登記，並說範圍可能包括印度及馬爾地夫等鄰近國家或區域，首批會有30人先經韓國返台。

外界好奇，30人返台計畫是否生變？指揮中心發言人莊人祥今表示，目前計畫不變，確定首批會有30名台人會先搭乘韓國政府協助韓僑的返韓專機，再於韓國搭乘我國航班回台，時間為明（29）日，預計晚間抵達台灣。

莊人祥說，明從印度等地區返國的台僑、台胞們，仍須比照湖北台商返台模式，遵守集中檢疫相關規定，抵台時接受檢疫人員檢查，若有症狀者立即採檢並直接送至醫院，其餘無症狀者，統一送至集中檢疫場所，目前檢疫所床位、相關設備都已備妥。

而關於後續第二批班機將由華航班機協助一事，莊人祥說，目前還在商談中。

另外，台灣因已連續15天沒新增本土個案，有醫師認為五一連假後若民眾遵守社交距離、沒新增本土個案，政府對酒店舞廳、甚至旅宿業、景點熱區等限制、防疫措施可放寬些，讓民眾回歸正常生活。

對此，莊人祥表示，目前的確正朝逐步放寬方向規畫，如放寬室內外人數、距離等，讓婚喪喜慶得以進行，但確定實施時間未定，仍待進一步討論。

印度 疫情 韓國

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